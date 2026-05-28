Съжителството в българска кооперация често се превръща в трудна мисия, в която вечната война за паркоместа и битовите навици раждат вътрешни правила, напомнящи сценарий за ситком. Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) позволява на общото събрание да приема правилник за вътрешния ред, стига той да не противоречи на закона, но именно в тази "сива зона“ се появяват едни от най-странните ограничения.

Домашните любимци и асансьорът

Една от класическите забрани в много входове гласи, че "асансьорът не е за кучета“. В някои кооперации домашните любимци могат да ползват съоръжението само ако стопаните ги носят "на ръце“, а в други присъствието им вътре е напълно нежелано поради комбинация от страх, алергии и недоволство на съседите от по-долните етажи. Парадоксът в случая е, че самият ЗУЕС изрично предвижда собствениците на животни да участват в определени разходи за общите части, което на практика признава тяхното законно присъствие в сградата.

Войната срещу шума и токчетата

В стремежа си да превърнат шума в сериозно нарушение, някои кооперации налагат абсурдни устни или писмени разпоредби. Сред тях се нареждат забрани за ходене с токчета върху ламинат след 22:00 часа, пускане на прахосмукачка след 20:00 часа, ползване на пералня през уикенда или местене на столове вечер. Юристи обаче често напомнят, че макар правилникът да може да регулира обществения ред, той няма право да навлиза прекомерно в личното пространство на собствениците.

Естетически контрол по балконите

В новите жилищни комплекси все по-често се развива т.нар. "естетическа война“, при която входът започва да прилича на миниатюрна администрация с архитектурен контрол. Въвеждат се изисквания за предварително одобрение на цветята по терасата, както и строги ограничения за цвета на дограмата, външните щори, просторите и разположението на саксиите. Мотивът зад тези правила обикновено е "запазване на визията на сградата“, което е особено характерно за затворените комплекси.

Ремонтите като дипломатическа криза

Обновяването на апартамент в България редовно се превръща в източник на сериозни конфликти между съседи. Съществуват входове, в които изрично се забраняват всякакви ремонтни дейности след 17:00 часа или изобщо не се допуска качването на строителни материали с асансьора. В основата на този казус стои реалният сблъсък между правото на собственост и правото на спокойствие, като законът задължава обитателите да осигуряват достъп за ремонти на общи части и инсталации, но не и да превръщат процеса в партизанска операция.

Битката за прострените чаршафи

Нищо не разделя обитателите на една сграда така, както сушенето на пране. В много кооперации се прилагат неписани забрани срещу простирането на чаршафи по фасадата, тупането на килими по парапетите или "капането на дрехи“ над чуждите балкони. Този проблем отразява сблъсъка между традиционното битово поведение и модерния градски имидж, тъй като за едни това са нормални навици, а за други – визуално престъпление, пише businessnovinite..bg. Всички тези правила се раждат не толкова от буквите на закона, колкото от психологията на съжителството, превръщаща българската кооперация в уникална социална екосистема от демокрация, фолклор и битова дипломация.