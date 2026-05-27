Пролетният телевизионен сезон завършва с мащабни експерименти, премиерни заглавия и силен бум на нови лица в ефира на големите частни канали Нова телевизия и bTV. Големите медийни оператори предприеха смели и рискови ходове в праймтайма, които разместиха традиционните класации и донесоха рекордни рейтинги на част от проектите.

Успешните ходове в неделя и новите кулинарни съдии

Нова телевизия постигна сериозен успех с излъчването на премиерната игра The Floor в неделния праймтайм. За неин водещ беше поканен актьорът Юлиан Костов, който получи отлични оценки от нидерландските продуценти на формата, а предаването влезе в Топ 10 на най-гледаните програми. От своя страна Би Ти Ви заложи на кулинарното шоу "Моята кухня е номер 1“, излъчвано в събота и неделя, което зае 12-о място в общата класация. Новите и непознати за аудиторията съдии Владимир Тодоров, Любомир Тодоров, Павел Павлов и Любен Койчев демонстрираха строгост и справедливост, превръщайки се в пряка конкуренция за утвърдените кулинарни авторитети Иван Манчев и Виктор Ангелов.

Като две капки вода

Ремонти, имоти и експерименти в края на сезона

Нова телевизия предложи в съботния ефир премиерния проект на Иван и Андрей "Борба до ключ“. В него две семейства се конкурираха в ремонтни дейности на два апартамента, които впоследствие продаваха с помощта на професионални брокери. Форматът бързо намери своята публика на българския пазар. В самия край на сезона медията продължи с експериментите, като стартира още две нови предавания – "SOS разтребители“ с участието на Бачорски и компания, и Smart Face, където своя дебют като водещ в тази телевизия направи Николаос Цитиридис.

Абсолютните лидери на тв ефира

Първото място в класацията за гледаемост безапелационно бе спечелено от "Като две капки вода“. Сезонът "Слънце“ се превърна в най-гледания в 14-годишната история на шоуто за имитации, като грандиозният успех в зала "Арена 8888“ изненада дори продуцента Маги Халваджиян. Второто място бе заето от "Кухнята на ада“, което победи по рейтинг конкурентното риалити "Ергенът“ по Би Ти Ви. Любопитен факт е, че ергенът от втория сезон Евгени Генчев спечели победата в звездния отбор на "Хелс Китчън“, а при професионалните готвачи първи стана Денисиньо от Разград.

Хитов сериал и утвърдени формати с кауза

В Топ 10 на най-гледаните програми стабилно се позиционира най-успешният сериал на bTV "Вяра, надежда, любов“, пресъздаващ ерата на мутрите от края на 90-те години. Главните роли бяха поверени на по-слабо популярни актьори като Ванеса Пеянкова, Калоян... Трифонов, Жаклин Даскалова, Катерина Борисова, Антъни Пенев и Борис Кръстев, а утвърдени имена като Антоанета Добрева-Нети, Албена Павлова и Даниел Върбанов се появиха в напълно различна светлина, което мотивира подготовката на втори сезон. Почетното трето място през сезона остана за социалното предаване "Бригада нов дом“, където Мария Силвестър и майсторите, водени от Калин Евтимов, промениха съдбите на 13 семейства с помощта на множество доброволци.

Юлиан Костов

Исторически триумф на музикалния подиум

Телевизионният сезон бе белязан и от грандиозен успех на международната сцена благодарение на решението на БНТ страната ни да се завърне на конкурса "Евровизия“. Изпълнителката Дара спечели 70-ото издание на престижния музикален форум, предизвиквайки вълна от национална радост, съпоставима с еуфорията от футболното лято през 1994 г. Благодарение на този триумф България ще бъде домакин на следващото издание на престижния конкурс.