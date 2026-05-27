Луксозното BMW на моделката и инфлуенсър Светлана Василева беше закопчано със скоба в София от служители на "Паркинги и гаражи“ заради неправилно паркиране. Василева обаче прие принудителния престой в автомобила си с доза самоирония и организира импровизиран обяд, докато изчаква отстраняването на санкцията.

От публикуваното стори става ясно, че нарушението на правилата най-вероятно е извършено, докато Василева е посещавала фитнес зала, тъй като малко по-рано тя е споделила и моменти от своята тренировка, информира Plovdiv24.bg.

Импровизиран обяд на бързи обороти в колата

Към споделената снимка инфлуенсърката написа, че няма време за обяд и докато изчаква служителите да премахнат скобата от превозното средство, храненето ѝ преминава по този начин. Ситуацията придоби специфичен оттенък заради съдържанието на кутията – едно-единствено кюфте в картонена купичка. Вместо посещение в ресторант, плеймейтката демонстрира реална версия на градското ежедневие, обядвайки на включени аварийни светлини.

Режим на хранене и градски предизвикателства

По всяка вероятност изборът на храна е продиктуван от диетичен режим, тъй като от няколко месеца Светлана Василева тренира и спазва хранителен план под насоките на своя треньор Съни Бозкурт.