Актьорът Даниел – Дънди взриви залата на шоуто за имитации с култов образ на вокалиста на рок групата "Ей Си/Ди Си“ ("AC/DC“) Брайън Джонсън, печелейки традиционната победа на зрителите на Нова телевизия в последния сезон на "Капките". Колоритният 36-годишен варненец демонстрира за пореден път артистичния си мултиталант, след като натрупа сериозна популярност в поредица от български риалити формати и телевизионни сериали.

Преди да се превърне в любимец на публиката, актьорът премина през редица изпитания – от тайни кандидатстудентски подготовки до сериозна битка с наднорменото тегло.

Тайните изпити в НАТФИЗ и хуморът на Мастера

Пътят на Дънди към сцената започва още в младежката театрална школа в родната му Варна. Докато родителите му вярват, че той посещава уроци по химия и биология, за да кандидатства медицина, младежът тайно се подготвя за НАТФИЗ. Въпреки първоначалното разочарование от измамата, семейството му в крайна сметка го подкрепя. Даниел има и брат близнак – Кристиян, благодарение на чийто математически талант успява да влезе в математическата гимназия по тогавашното правило за близнаци, макар самият той никога да не е обичал този предмет.

На кандидатстудентския изпит Дънди се спъва в завесата още при първото си излизане, което предизвиква загрижения въпрос на Стефан Данаилов: "Шишко, добре ли си, имаш ли проблеми?“. На финалния кръг кандидатът се явява с овехтял абитуриентски костюм, който му виси заради свалени десетина килограма. Мастера лично му предлага колан, за да не си придържа панталона. Дънди е приет именно в неговия клас, където заради теглото си от 130 кг получава от Ламбо емблематични прякори като Демби, Думби, Дуди и Дебело.

Щурите студентски години и балетните неволи

Студентският живот на актьора е белязан от редица комични инциденти. Сред тях са подпалване на общежитието с парти-грил, погрешно изливане на пълнен леген с вода върху портиерката и нощно парти, завършило със заспали колеги в товарния асансьор. Към тези спомени се добавя и скъсването на изпита по класически балет, където Стефан Данаилов се застъпва за него, за да получи тройка на поправката. На изпита по народни танци пък преподавателката го поставя в края на хорото, за да го скрие, но Дънди увлича няколко души и ги повлича по стълбището. В крайна сметка той успешно завършва академията през 2012 година.

Голямата трансформация: Сваляне на 40 килограма

Днес от някогашния едър силует няма и следа. През последните три години актьорът е свалил цели 40 килограма чрез интензивно движение, фитнес тренировки и строг хранителен режим. Дънди признава, че с отслабването навлиза в по-конкурентна актьорска ниша, тъй като специфичната визия на едър мъж с брада му е осигурявала лесен достъп до множество реклами и чуждестранни продукции в киноцентъра. Заради участието си в шоуто за имитации се налага да избръсне и емблематичната си брада, с която се шегува, че се е родил.

Любовта в живота на актьора

След приключване на формата Дънди планира отново да пусне своята брада, макар и в по-умерен вариант, за което има пълната подкрепа на приятелката си Емилия. Двамата се запознават случайно в социалните мрежи преди година и половина. Емилия е с 10 години по-млада от него, занимава се професионално с хореография, ръководи две школи за детски и фолклорни танци, учи магистратура по педагогика и работи като начална учителка. Актьорът не крие възхищението си от нея, определяйки я като великолепен артист и красива жена.