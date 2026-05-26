Ново научно изследване, публикувано в списание Chaos, Solitons & Fractals, предупреждава за възможен драстичен спад на човечеството наполовина в рамките на няколко десетилетия. Разработеният математически модел анализира 12 000 години демографска история (от неолита до днес), за да оцени уязвимостта ни при екстремни кризи.
Основни катализатори на потенциалния колапс:
- Климатичен срив
- Глобални пандемии
- Мащабни военни конфликти
- Остър недостиг на ресурси
- Илюстративен сценарий: Проучването не е твърда прогноза, а предупредителен модел за уязвимостта на човечеството.
- Критичен праг: Ако капацитетът на Земята да поддържа живот спадне внезапно до 2 милиарда души, ще започне необратим срив.
- Ограничен капацитет: При най-лошия възможен сценарий планетата ще може да издържа едва 25% от сегашното си население.
- Нова граница на раждаемост: Поради текущия демографски спад, за стабилно възпроизводство вече са нужни 2,7 деца на жена, вместо досегашните 2,1.
България заема първо място по коефициент на плодовитост в Европейския съюз със средно 1,72 живородени деца на жена, сочат най-новите официални данни на Евростат. Въпреки водещата позиция в ЕС, този показател остава далеч под границата от 2,1 деца, необходими за естествено възпроизводство на населението.
Настоящата демографска картина в Европа се характеризира с исторически спад, като средното ниво на раждаемост в ЕС се сви до рекордно дъно от 1,34 деца на жена.
Парадоксът на българската демография
Въпреки че българските жени раждат средно повече деца от останалите в Европа, общото население на страната продължава да намалява бързо. Според последния годишен доклад на Националния статистически институт това се дължи на три ключови фактора:
- Намаляващ брой жени във фертилна възраст: Броят на жените между 15 и 49 години в България е спаднал с 11 хиляди само за една година, достигайки 1 246 560 души. Поради по-малкия брой потенциални майки, общият брой на новородените намалява, въпреки високия индивидуален коефициент.
- Висока смъртност: България поддържа един от най-високите коефициенти на смъртност в Европа, което води до трайно отрицателен естествен прираст (за последната отчетена година населението е намаляло с 49 238 души само по тази линия).
- Общ спад на населението: Към началото на настоящия период официалното население на страната възлиза на 6 423 207 души.
