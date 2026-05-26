Любка Иванчева, майка на бившата кметица на столичния район "Младост“ Десислава Иванчева, почина на 83-годишна възраст на 17 май – деня, в който дъщеря ѝ щеше да излезе от Сливенския затвор след излежаване на 6-годишна присъда за подкуп, ако не беше помилвана. Това се случи, след като Иванчева вече бе помилвана 10 месеца по-рано с указ, подписан от Илияна Йотова, която тогава заемаше поста вицепрезидент на Румен Радев.

Молитвите и съвпадението на датите

По ирония на съдбата възрастната жена си отиде от този свят точно на датата, на която изтичаше наказанието на дъщеря ѝ. Докато Десислава Иванчева се намираше в затвора, майка ѝ ежедневно посещаваше църковния храм "Рождество Христово“ в софийския квартал "Младост“ 3, където се молеше за сили да отгледа внука си Валентин-Александър и изразяваше желание да си отиде едва когато дъщеря ѝ се прибере у дома. Тези думи тя изрече през сълзи още на 11 ноември 2022 г., когато служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерството на правосъдието я отведоха в затвора, без да ѝ дадат възможност да прегърне за последно своето 11-месечно бебе.

Раждането на детето и съдебната присъда

Валентин-Александър се роди на 18 ноември 2021 г. след инвитро оплождане, заченато малко след излизането на Иванчева от ареста, когато тя вече имаше осъдителни решения на две съдебни инстанции за получаване на подкуп от строителния предприемач Александър Ваклин. По това време се появиха обвинения, че 48-годишната тогава Иванчева е станала самотна майка по съвет на тогавашния си адвокат Николай Хаджигенов, за да избегне ефективното наказание. Съдиите от Върховния касационен съд обаче не промениха решението си заради детето и през 2022 г. я изпратиха окончателно в затвора, но социалните служби позволиха на 80-годишната тогава Любка Иванчева да поеме грижите за него.

Грижите за внучето и влошеното здраве

Поддръжниците на бившата кметица разказват, че възрастната жена е била със сериозно разклатено здраве и разбита психика заради тревогите, като е приемала голямо количество лекарства всеки ден, но е намерила сили да се посвети на отглеждането на детето. Най-трудният период настъпил, когато момченцето проходило и бабата трудно успявала да го настигне по алеите в парка, като в тези моменти съседки от квартала често ѝ помагали. През изминалата пролет, три месеца преди официалното помилване на Десислава Иванчева от Илияна Йотова, Любка Иванчева претърпя инсулт и бе приета в болница, но напусна лечебното заведение по собствена воля и срещу препоръките на лекарите, за да не оставя внука си.

Земната мисия и споменът на близките

След прекарания здравословен срив възрастната жена бързо отпаднала физически и останала на легло, като това се случи малко след като дъщеря ѝ беше пусната на свобода и се прибра в семейната гарсониера в ж.к. "Младост“. В публикувана в социалните мрежи жалейка поддръжниците на Десислава Иванчева посочват, че Любка Иванчева е изпълнила своята земна мисия с чест и достойнство, преди да си отиде на 83 години.