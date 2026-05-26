Това лято ще бъде историческо за българския туризъм - за първи път българските и чуждестранните туристи у нас ще плащат изцяло в евро. Темата за валутната промяна вече предизвика оживени дискусии сред гостите на Слънчев бряг, а социалните мрежи се превърнаха в арена на горещи спорове за това как преходът се отразява на цените в най-големия ни морски курорт.

Мненията варират в двата полюса - от твърдения, че поскъпването е минимално и напълно очаквано на фона на общата инфлация в Европа, до сериозни оплаквания от чувствително по-високи сметки в ресторанти, барове и нощни заведения.

Въпреки промените, голяма част от лоялните туристи остават оптимисти и смятат, че страната ни все още е конкурентна дестинация в сравнение с Великобритания и Западна Европа.

Сигурен съм, че ще бъде по-евтино от Англия и повечето европейски държави. През последните 18 години почиваме в България и сме свидетели на много промени. Разходите няма да ни откажат - това е прекрасна страна споделя в една от популярните фейсбук групи дългогодишен посетител в Слънчев бряг

Според много от чужденците храненето в Слънчев бряг все още може да се нарече достъпно, макар цените постепенно да растат, особено в най-натоварените зони. В по-добрите заведения в центъра основно ястие варира между 10 и 20 евро, докато в по-малките местни ресторанти извън централната част обяд или вечеря може да се намери и за около 5 евро. Туристите отчитат, че макар вече да липсва усещането за "супер евтина“ дестинация, бюджетът за почивка тук е значително по-нисък от този в западните курорти.

Други обаче предупреждават, че реалната картина ще стане ясна едва след официалното откриване на сезона и призовават за реализъм. Сред чужденците се прокраднаха и твърдения, че на някои места цените в евро изглеждат почти идентични с предишните в левове, което веднага срещна остра реакция в онлайн общностите.

Моля, не разпространявайте невярна информация, че цените са същите. Много обекти вдигнаха тарифите този сезон и туристите заслужават честна и актуална информация, преди да тръгнат. Всеки може да сравни менютата от миналото лято и да види, че има сериозни увеличения в много барове и ресторанти пише разочарован летовник

Не липсват и по-критични мнения от туристи, очаквали значително по-ниски разходи.

България вече не е евтина дестинация, независимо какво казват хората. Очаквах да бъде много по-достъпно, но изобщо не е така. По-евтино е от Англия, но разликата вече не е толкова драстична. допълва друг турист

Въпреки че някои заведения още миналото лято въведоха двойно обозначаване на цените в левове и евро, реалният тест за бизнеса и потребителите предстои сега. Темата за ценообразуването и въвеждането на единната европейска валута без съмнение ще остане една от най-обсъжданите по Черноморието през следващите месеци. Дали Слънчев бряг ще запази имиджа си на достъпно място за почивка, или преходът към еврото ще промени профила на туристите – предстои да разберем.