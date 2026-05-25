На 24 май 2026 г. в София почина доц. Алекси Попов - ентомолог, дългогодишен изследовател и бивш директор на Национален природонаучен музей при БАН. Той си отиде в дома си след продължително влошено здравословно състояние.

Доц. Попов е сред най-ярките представители на българската зоологична школа, свързан с музея през целия си живот - от ранното си детство до последните си дни. Неговата научна и организационна дейност е тясно преплетена с развитието на институцията и с утвърждаването ѝ като водещ център по природонаучни изследвания в България.

През периода 2005–2011 г. той е директор на Национален природонаучен музей при БАН, като ръководи институцията в сложен етап на административни и структурни промени. Въпреки трудностите, той остава последователен защитник на научната мисия на музея и неговото развитие.

Научните му интереси са съсредоточени основно върху мрежокрилите насекоми, където е признат специалист на международно ниво. Освен това той работи активно върху различни групи насекоми, включително пеперуди, правокрили и други таксони, както и върху пещерната фауна и биогеографията на Балканския полуостров и Европа.

Значителна част от научното му наследство включва изследвания по история на зоологията, както и биографични трудове, посветени на български естественици. Автор е на над 140 научни публикации и множество научнопопулярни текстове и книги. Описал е и нови за науката видове насекоми от различни региони, включително Анатолия, Кавказ, Таджикистан и Нигерия.

Като учен от Българска академия на науките, той се отличава с дългогодишна научна отдаденост, ерудиция и изключителна прецизност в работата си. Колеги го описват като спокоен, диалогичен и изключително уважаван специалист, който съчетава академична строгост с човешка коректност и подкрепа към по-младите изследователи.

Неговият професионален път е свързан и с научното наследство на семейството му, като в работата си той следва традицията на академик Иван Буреш, към чиято научна школа е пряко свързан.

Доц. Алекси Попов ще бъде запомнен като един от последните представители на поколение български зоолози, оформили съвременната ентомологична наука в страната.

Опелото ще се състои на 28 май (четвъртък) от 14:00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици“ в София.