Некомерсиалната платформа "Ние, потребителите“ предлага икономически необоснованото повишаване на цените да бъде издигнато в категорията на нелоялните търговски практики. Според организацията това би позволило въвеждането на по-строги и превантивни мерки, включително възможност за изрична забрана върху прилагането на цени, повишени без наличие на обективни икономически фактори.
Предложението е внесено официално до Народното събрание и адресирано до вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Срокът за предложения между първо и второ четене изтича на 28 май 2026 г.
От "Ние, потребителите“ мотивират инициативата с необходимостта от ефективен контрол върху ценовите практики, особено в периоди на повишена чувствителност на пазара. Според тях само санкции под формата на глоби не винаги са достатъчни, тъй като в определени случаи те могат да бъдат калкулирани в крайните цени и така индиректно отново да бъдат поети от потребителите.
Организацията подчертава, че подобни превантивни механизми не са прецедент в потребителското право. Вече съществуват подобни инструменти при други нелоялни търговски практики и при опасни продукти, където освен санкции се прилагат и забрани за продажба или разпространение.
Темата за цените остава особено чувствителна в контекста на преходните процеси, свързани с въвеждането на еврото в България. Според експерти съществува риск след отпадането на временни контролни мерки да се създадат условия за необосновано поскъпване на определени стоки и услуги.
В позицията се посочва, че именно затова е важно да се удължат механизмите за проверки, прозрачност и информираност на потребителите, както и да се обсъди въвеждането на по-строги санкционни инструменти.
Основната концепция на предложението е икономически необоснованото повишаване на цените да бъде третирано като форма на нелоялна търговска практика. При доказване на подобно нарушение, освен глоба за икономическия оператор, да се прилага и принудителна административна мярка – забрана за прилагане на конкретно увеличените цени, когато липсват обективни икономически основания.
Според инициаторите подобен подход би имал по-силен превантивен ефект в сравнение с традиционните санкции.
Пазарна дисциплина чрез поведението на потребителите
В публични изявления експерти по потребителски права акцентират и върху ролята на самите потребители като коректив на пазара. Те посочват, че ефективната защита срещу необосновано поскъпване не се изчерпва с регулаторни мерки, а включва и активно потребителско поведение.
Сред препоръчаните стратегии са:
- Рационално пазаруване без паника - избягване на презапасяване, което може допълнително да изкриви цените.
- Сравняване на цени - редовно следене на различни търговци и избор на по-изгодни оферти.
- Гъвкавост към алтернативи - замяна на марки с по-изгодни продукти със сходно качество.
- Планирани покупки - комбиниране на по-големи и по-малки количества според вида на стоките.
- Контрол върху импулсивните покупки - ограничаване на ненужното потребление.
- Използване на собствени марки на търговските вериги - като често по-икономична алтернатива без компромис в качеството.
