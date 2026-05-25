Некомерсиалната платформа "Ние, потребителите“ предлага икономически необоснованото повишаване на цените да бъде издигнато в категорията на нелоялните търговски практики. Според организацията това би позволило въвеждането на по-строги и превантивни мерки, включително възможност за изрична забрана върху прилагането на цени, повишени без наличие на обективни икономически фактори.

Предложението е внесено официално до Народното събрание и адресирано до вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Срокът за предложения между първо и второ четене изтича на 28 май 2026 г.

От "Ние, потребителите“ мотивират инициативата с необходимостта от ефективен контрол върху ценовите практики, особено в периоди на повишена чувствителност на пазара. Според тях само санкции под формата на глоби не винаги са достатъчни, тъй като в определени случаи те могат да бъдат калкулирани в крайните цени и така индиректно отново да бъдат поети от потребителите.

Организацията подчертава, че подобни превантивни механизми не са прецедент в потребителското право. Вече съществуват подобни инструменти при други нелоялни търговски практики и при опасни продукти, където освен санкции се прилагат и забрани за продажба или разпространение.

Темата за цените остава особено чувствителна в контекста на преходните процеси, свързани с въвеждането на еврото в България. Според експерти съществува риск след отпадането на временни контролни мерки да се създадат условия за необосновано поскъпване на определени стоки и услуги.

В позицията се посочва, че именно затова е важно да се удължат механизмите за проверки, прозрачност и информираност на потребителите, както и да се обсъди въвеждането на по-строги санкционни инструменти.

Основната концепция на предложението е икономически необоснованото повишаване на цените да бъде третирано като форма на нелоялна търговска практика. При доказване на подобно нарушение, освен глоба за икономическия оператор, да се прилага и принудителна административна мярка – забрана за прилагане на конкретно увеличените цени, когато липсват обективни икономически основания.

Според инициаторите подобен подход би имал по-силен превантивен ефект в сравнение с традиционните санкции.

Пазарна дисциплина чрез поведението на потребителите

В публични изявления експерти по потребителски права акцентират и върху ролята на самите потребители като коректив на пазара. Те посочват, че ефективната защита срещу необосновано поскъпване не се изчерпва с регулаторни мерки, а включва и активно потребителско поведение.

Сред препоръчаните стратегии са: