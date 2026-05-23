Спокойното пролетно утро в Пловдив е измамно. Още през изминалата нощ над Горнотракийската низина преминаха валежи, а синоптичната обстановка показва, че днес градът и цялата околна равнина отново попадат под прицела на интензивни дъждове и гръмотевични бури. Най-критичен е следобедът, тогава над Пловдив и съседните общини се очаква значителна купесто-дъждовна облачност, а в отделни ядра не са изключени и локални градушки.

Това прави деня коварен за всички, които разчитат на сухото пролетно време — от земеделците в низината до родителите, които планират следобедни занимания на открито. Дъждът няма да е непрекъснат, а ще идва на вълни, като най-активната фаза предстои след обедните часове. Температурите остават сравнително високи за сезона — между 20 и 25 градуса в по-голямата част от страната — но при бурите в Пловдив ще се усети осезаемо захлаждане.

Сутринта лъже: затишие преди следобедната активизация

През нощта валежите бяха съсредоточени в западните и централните части на Северна България, в отделни райони на Горнотракийската низина и в югоизточната част на страната, като на места дъждът беше по-интензивен и придружен от кратки, но активни гръмотевични процеси. Към сутрешните часове валежите временно отслабват и в много райони, включително около Пловдив, се очакват по-продължителни сухи паузи.

Първата половина на деня ще премине по-спокойно. Купеста облачност ще се развива основно над планинските райони, където са възможни краткотрайни слаби превалявания. Това затишие обаче е временно — то е по-скоро подготовка за следобедната смяна на обстановката, отколкото устойчиво подобрение на времето.

Следобед: гръмотевици и риск от градушка над Пловдив

С напредването на деня, и особено след обяд, явленията отново се активизират. Над по-голямата част от страната ще се развива значителна купесто-дъждовна облачност, която ще доведе до валежи на много места, често придружени от гръмотевична дейност. Горнотракийската низина, в чието сърце е Пловдив, попада сред засегнатите райони.

Именно следобедните часове крият най-голям риск. В по-активните купесто-дъждовни ядра са възможни локални градушки, явление, което може да нанесе щети по покриви, автомобили и пролетни насаждения в равнината около града. Бурите от този тип са краткотрайни, но интензивни и често се развиват бързо, поради което е добре пловдивчани да следят небето през следобеда и да ограничат престоя на открито при влошаване на обстановката.

Вятър и температури: пролетни градуси, но по-свежо усещане

Вятърът днес ще духа от север-североизток, слаб до умерен, а в по-откритите райони ще се усеща по-осезаемо. На фона на динамичното време той ще допринася за усещане за захлаждане дори когато термометрите показват пролетни стойности. В районите с по-продължителна облачност и валежи, какъвто може да бъде следобедът в Пловдив, реално усещаната температура ще е по-ниска от измерената.

Като цяло температурите в страната ще се задържат между 20 и 25 градуса. Горнотракийската низина традиционно е сред по-топлите райони, но именно тук контрастът между слънчевата сутрин и бурния следобед ще бъде най-отчетлив.

Какво е времето в останалата част от страната

В София обстановката следва общата динамика, променлива облачност и ново развитие на купесто-дъждовна облачност след обяд, с условия за краткотрайни, но на места интензивни валежи и гръмотевици; максималната температура в столицата ще е около 22 градуса.

В планините облачността по-често ще бъде значителна, с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици, умерен до силен вятър от север-североизток и температури около 14 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще преобладава значителна облачност, а около и след обяд ще има валежи, на места с гръмотевична активност. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса, морската вода е 16–17 градуса, а вълнението ще се задържи около 2–3 бала.