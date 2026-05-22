Известният български учител по физика и наставник на млади таланти Теодосий Теодосиев коментира пред БНР състоянието на образованието, навиците на учениците и проблемите при провеждането на зрелостните изпити.

Теодосиев изрази тревога, че масово децата в България не четат достатъчно и развиват ограничен речников запас. По негови думи съвременните ученици прекарват повече време в пасивно потребление на съдържание в интернет, отколкото в четене и писане.

Той цитира специалисти, според които до 9. клас едно дете трябва да е прочело значителен обем литература, като подчерта, че реалността е различна.

Детето трябва да е прочело поне хиляда книги по 600 страници. Децата в днешно време нито четат, нито пишат, само гледат и лайкват. казва учителят Тео в интервюто пред БНР

В интервюто си той засегна и темата за опитите за преписване на държавните зрелостни изпити след 12. клас. Според него това е симптом на по-дълбок образователен и морален проблем.

Теодосиев даде пример с други държави, включително Германия, където при съмнения за нарушения изпити са били провеждани повторно. Той отбеляза и използването на технически мерки за ограничаване на измами, като заглушаване на интернет сигнал в изпитни зали.

По негови думи подобни мерки в България биха срещнали регулаторни и правни пречки, което според него затруднява прилагането на ефективен контрол.

Като възможно решение той предложи въвеждането на по-строги и индивидуализирани изпитни формати, включително езиков тест като задължителен елемент при завършване на гимназия, индивидуални изпитни варианти, генерирани чрез компютър и технически мерки срещу преписване, включително заглушаване на безжични комуникации в изпитните зали.

Той подчерта, че подобни мерки са въпрос на "живот и смърт“ за качеството на образованието.

Сравнение с други образователни системи

Теодосиев посочи Китай като пример за силно структурирана образователна система, в която учениците следват строго определена програма и натоварване.

Според него в България подобен модел съществува само в отделни специализирани школи, които работят "срещу течението“, но постигат високи резултати при учениците.

В изказването си той акцентира върху необходимостта от по-високи стандарти, повече четене и по-строг контрол в образователната система, като постави въпроса за качеството на знанията като ключов за бъдещото развитие на страната.