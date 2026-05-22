Задръстването заради катастрофата с тир на АМ "Тракия" в посока Пловдив предизвика доста реакции в социалните мрежи. Вече часове шофьори стоят в тапата на аутобана.

Ето какво пише ядосана потребителка на социалната мрежа Фейсбук:

"Здравейте, в задръстване съм от час. Шофьорите мъже се изредиха да тръскат, пръскат тревата, а ние жените къде???", възмущава се жената.

А хората я съветват да ходи там, където и мъжете и възкликват: "Нали искахте равенство между половете!"

Plovdiv24.bg припомня, че по-рано тежка катастрофа с тир задръсти движението към Пловдив след тунел "Траянови врата".

Към момента няма официални данни за тежко пострадали или жертви, но материалните щети по превозните средства са сериозни.