Бюджетната комисия в парламента прие увеличение на минималната пенсия със 7,8%, с което тя ще достигне 347 евро и 51 цента. Решението влиза в сила от 1 юли и обхваща и останалите пенсии, които ще бъдат актуализирани със същия процент.

По данни на Министерство на труда и социалната политика, групата на пенсионерите, които ще бъдат засегнати от увеличението, надхвърля 800 000 души, или близо една трета от всички пенсионери в страната.

Димитър Гърджалийски, пенсионер с 35 години трудов стаж в ТКЗС и като заварчик, разказва за ежедневните трудности при минималната пенсия:

"Какво да ги разпределям? Доде има, арча, и после комшийката ми дава назаем, после тоя ми дава и после пак същото“, казва той.

Той коментира и очакваното увеличение:

"25 евро, aма като влезна в магазина, 25 евро доникъде. За едно пазаруване. Ами цял месец какво ще пазарувам? И на мене ми се ядат пържоли и ми се пие“, допълва пред bTV Гърджалийски.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посочва, че мярката цели еднакво третиране на пенсионерите и прилагане на т.нар. "швейцарско правило“ за актуализация на доходите.

В дебата в Бюджетната комисия подкрепа за увеличението е изразена от всички политически сили, но част от опозицията определя размера като недостатъчен.

Цончо Ганев от "Възраждане“ коментира, че увеличението не компенсира ръста на жизнения стандарт в страната.

От "ДПС“ Атидже Вели определя решението като социален акт, свързан с прилагането на швейцарското правило.

ГЕРБ повдигат въпроса за сроковете за приемане на държавния бюджет.

Владислав Горанов пита кога ще бъдат разгледани финансовите параметри на бюджета, като отбелязва, че това е първото ключово решение, свързано с тях.

Константин Проданов заявява, че планът е бюджетната процедура да бъде финализирана до края на юни, така че от 1 юли да има приет бюджет за 2026 г.

От увеличението на минималната пенсия зависят и редица други плащания включително пенсии за инвалидност, трудова злополука и наследствени пенсии, които също ще бъдат индексирани според новия базов размер.