След кратко боледуване ни напусна дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов, съобщи "Тенис Кафе“. До последно той оставаше активно свързан с тениса, неговата голяма професионална и лична страст, и продължаваше да радва зрителите със своите коментари в ефира на MAX Sport.

Професионалният път на Попов в медиите започва в Българската национална телевизия (БНТ) и в емблематичното предаване "Всяка неделя“, където работи като продуцент. По-късно той се насочва към спортната журналистика и се утвърждава като един от най-разпознаваемите тенис коментатори у нас.

През годините Тодор Попов е част от екипите на БНТ, "Евроспорт“, "Ринг“, TV+, Нова телевизия и MAX Sport. Той участва в отразяването на Олимпийски игри, множество световни първенства и всички големи турнири от календара на професионалния тенис.

Освен телевизионната си кариера, Попов е бил активен състезател по тенис на маса и тенис на корт. Той е световен шампион и многократен държавен шампион за журналисти, като остава свързан със спорта и извън професионалната си дейност в медиите.