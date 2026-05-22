Сериозен пътен инцидент затруднява движението по автомагистрала "Тракия“. Катастрофа между тежкотоварен автомобил и джип е станала непосредствено след изхода на тунел "Траянови врата“ в посока Пловдив.

На мястото бързо се образува сериозно задръстване, като колоната от автомобили продължава да расте, става ясно от публикации на очевидци във фейсбук, информира Plovdiv24.bg.

По първоначална информация инцидентът е възникнал след излизането от тунела – участък, известен с концентрацията си на пътнотранспортни произшествия. В сблъсъка са участвали тир и лек автомобил. Към момента няма официални данни за тежко пострадали или жертви, но материалните щети по превозните средства са сериозни.

Километрично задръстване и блокиран трафик

Превозните средства са блокирали част от активните ленти за движение, което доведе до моментално образуване на "тапа“. Пътуващи в посока Пловдив и Бургас съобщават в социалните мрежи, че преминаването през участъка е изключително бавно, а трафикът буквално е спрял малко преди самия тунел.

Официално от АПИ за друг инцидент:

Временно движението по АМ "Тракия“ при км 303 в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента. Поради ПТП са затворени активната и аварийната ленти. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция“