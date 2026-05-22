Сериозен пътен инцидент затруднява движението по автомагистрала "Тракия“. Катастрофа между тежкотоварен автомобил и джип е станала непосредствено след изхода на тунел "Траянови врата“ в посока Пловдив.

На мястото бързо се образува сериозно задръстване, като колоната от автомобили продължава да расте, става ясно от публикации на очевидци във фейсбук, информира Plovdiv24.bg.

По първоначална информация инцидентът е възникнал след излизането от тунела – участък, известен с концентрацията си на пътнотранспортни произшествия. В сблъсъка са участвали тир и лек автомобил. Към момента няма официални данни за тежко пострадали или жертви, но материалните щети по превозните средства са сериозни.

Превозните средства са блокирали част от активните ленти за движение, което доведе до моментално образуване на "тапа“. Пътуващи в посока Пловдив и Бургас съобщават в социалните мрежи, че преминаването през участъка е изключително бавно, а трафикът буквално е спрял малко преди самия тунел.

Официално от АПИ за друг инцидент:

Временно движението по АМ "Тракия“ при км 303 в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента. Поради ПТП са затворени активната и аварийната ленти. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция“