Мъж загина при катастрофа по пътя между Хасково и Минерални бани. Инцидентът се е случил малко след разклона за село Въгларово.

Лек автомобил "Ауди" е пътувал в посока Минерални бани, когато водачът е загубил контрол и е изхвърчал в канавка. На мястото на тежкия инцидент не личеше да има спирачен път, съобщава xnews.

На място пристигнаха пожарникари, Пътна полиция и екипи на Спешна помощ, които констатираха смъртта на мъжа, който е на средна възраст. Пострадала е и жена, която е откарана в МБАЛ-Хасково.