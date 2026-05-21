Пиян шофьор е без сериозни наранявания след катастрофа, която предизвика в ранните часове на днешния ден в Кричим, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

Около 2.15 ч. била предприета полицейска проверка по сигнал, че на кръстовище в града лек автомобил "БМВ“ излязъл вляво извън платното за движение и последователно се блъснал в метално предпазно пано и дърво.

Установено е, че колата управлявал местен жител, чиято проба с дрегер отчела над 1,8 промила. Мъжът отказал да направи медицинско изследване. В рамките на започнатото бързо производство той е задържан за срок до 24 часа в РУ-Стамболийски, а собственият му автомобил е иззет.

Междувременно вчера подобни полицейски мерки са взети спрямо други двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол над 1,2 промила. Извършителите са били засечени в жк "Тракия“ в Пловдив и в Асеновград.