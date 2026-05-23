На 22 май беше отбелязан Европейският ден за безопасно пътуване в чужбина, инициатива на Европейския съюз, насочена към насърчаване на информираността, отговорното поведение и добрата подготовка при пътуване извън страната. По този повод Министерството на външните работи напомни на българските граждани, че навременната подготовка е ключова предпоставка за спокойно и сигурно пътуване.

Посланието на ведомството е просто: преди да тръгнете, отделете време да се информирате. Голяма част от затрудненията, с които пътуващите се сблъскват в чужбина, от спрян на границата пътник до неочаквана сметка за лечение, могат да бъдат избегнати с няколко проверки още преди заминаване.

Петте проверки преди заминаване

МВнР съветва преди пътуване да се запознаете с актуалната информация и препоръки за съответната държава, като обърнете внимание на пет ключови неща.

Първото са условията за влизане в страната, те могат да се различават съществено в различните държави и да се променят без предупреждение. Второто са изискванията за валидност на документите за самоличност: редица държави изискват паспортът или личната карта да бъдат валидни определен срок след датата на пътуване. Третото е достъпът до медицинско обслужване в съответната държава, а четвъртото, обхватът на застрахователното покритие; два въпроса, които често остават подценени до момента, в който възникне спешна ситуация. И петото, контактите на българските дипломатически и консулски представителства, които е добре да си запишете още преди тръгване, тъй като те са първата точка за връзка при затруднение.

Приложението "Пътувай информирано“

Като практически инструмент в помощ на пътуващите МВнР препоръчва мобилното приложение "Пътувай информирано“, достъпно за устройства с iOS и Android. Чрез него българските граждани могат да получават полезна информация и препоръки, свързани с пътуването, а също и да се регистрират при пребиваване в чужбина.

Регистрацията е особено важна. Тя позволява на българските институции да установят връзка с гражданите и да окажат съдействие при извънредни обстоятелства, природни бедствия, кризи или други ситуации, в които е необходима консулска намеса.

Защитата като граждани на ЕС

Темата на деня има и общоевропейско измерение. Като граждани на Европейския съюз българите имат право на консулска закрила и от посолствата на други държави членки в случаите, когато България няма собствено представителство в съответната страна. Това е допълнителна защитна мрежа за европейските пътници, но тя не замества личната подготовка преди всяко пътуване.

Подготовката е ключът

Основното послание на Европейския ден за безопасно пътуване в чужбина и на МВнР е едно и също: подготовката е ключът към по-сигурно и спокойно пътуване. Няколко минути проверка преди заминаване — на документи, условия за влизане, застраховка и контакти за връзка, могат да спестят сериозни затруднения по време на самото пътуване.