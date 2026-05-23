Над Пловдив днес ще се редуват слънце, плътна купеста облачност и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, а живакът ще се движи между 16° рано сутринта и 24° в най-топлите следобедни часове. Денят започва относително спокойно, но следобед небето над града отново ще се закрие и ще загърми. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за значителни валежи в шест области от Северна България.

Жълтият код е първото от трите нива на предупреждение за опасно време и означава потенциално опасни метеорологични условия. Днес той е в сила за областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново, където валежите ще бъдат значителни по количество. Пловдив и Пловдивска област остават извън обхвата на предупреждението, но и тук следобедът ще премине с дъжд и гръмотевична дейност, затова чадърът остава задължителен.

Времето в Пловдив днес

В Пловдив денят ще бъде динамичен — типична за края на май картина с бързо променящо се небе. Сутрешните 16° ще се повишат до около 24° следобед, но реалното усещане ще се определя от облачността и краткотрайните превалявания. Най-вероятните часове за дъжд и гръмотевици са следобедните, когато купесто-дъждовната облачност се развива най-силно. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток и няма да носи осезаемо захлаждане. Ако планирате разходка или дейности на открито, заложете на първата половина на деня.

Жълт код в 6 области: къде и защо

Предупреждението на НИМХ обхваща Западния и Централния Предбалкан — районите, в които днес се очакват най-обилните валежи и най-интензивната гръмотевична дейност. В шестте области под жълт код — Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново — краткотрайните, но интензивни дъждове могат да доведат до локални наводнения, преливане на дъждовни шахти и затруднено движение по пътищата. Шофьорите в тези райони трябва да карат с повишено внимание заради намалена видимост и мокра пътна настилка. По поречията на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм са възможни краткотрайни повишения на нивата.

Времето в страната

В цялата страна денят ще премине със значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се повиши. Вятърът ще остане до умерен от север-североизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 19° и 24°, а за София — около 20°.

В планините и по Черноморието

В планините ще бъде предимно облачно, с краткотрайни валежи и гръмотевици — по-значителни в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. На 1200 метра максималната температура ще е около 14°, а на 2000 метра — около 8°.

По Черноморието облачността също ще бъде значителна, а главно в следобедните часове на много места ще превалява дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е умерен от север-североизток, максималните температури — между 20° и 22°. Температурата на морската вода е 15°–17°, а вълнението на морето — 2–3 бала.

Слънце и Луна

Слънцето в София изгрява в 5:57 ч. и залязва в 20:50 ч. — продължителността на деня е 14 часа и 53 минути. Луната залязва в 2:08 ч. и изгрява в 12:56 ч., а фазата ѝ е първа четвърт.

Накратко: спокойна сутрин и неспокоен следобед. В Пловдив до 24° и гръмотевици, а в шест северни области — жълт код за значителни валежи. Носете чадър и следете прогнозата, ако пътувате към Предбалкана.