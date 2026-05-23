Интензивните валежи в Северна България предизвикаха тежка обстановка в областите Габрово и Велико Търново, където реалната опасност от наводнения наложи активирането на системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Властите обявиха бедствено положение за Велико Търново и региона, както и за Дряново, а аварийните екипи са на терен и следят нивата на реките в реално време.

Гражданите се призовават да запазят спокойствие, да следят официалните съобщения и стриктно да изпълняват указанията на РДПБЗН и местната администрация. По данни на кмета на Велико Търново Даниел Панов нивото на река Янтра е достигнало 6,93 метра, тъй като голямата водна маса от Габрово и околните притоци продължава да се оттича към града.

BG-ALERT за Габрово и Велико Търново

Съобщението на BG-ALERT предупреждава, че нивото на река Янтра в чертите на Габрово е критично повишено, а кметът на общината призова жителите да не доближават речното корито.

Като най-застрашени към момента са посочени районът на бул. "Трети март“, участъкът от ул. "Бодра смяна“ до ул. "Мека ливада“, както и зоната около ул. "Капитан дядо Никола“ и ул. "Иван Калпазанов“. Обилните дъждове създават непосредствен риск от заливане на най-ниските зони в близост до речните корита. Повишено внимание се препоръчва и за жителите на ниските части на Велико Търново, както и на градовете Дебелец и Килифарево.

Месечна норма дъжд за минути

Обстановката се влоши изключително бързо. По думите на Даниел Панов в рамките на по-малко от час над Велико Търново са паднали над 80 литра вода на квадратен метър — за минути се е изляло количество дъжд, съпоставимо с месечната норма.

В Дряново е въведено частично бедствено положение. Спортен комплекс "Локомотив“ е под вода, а достъпът до моста към стадиона е ограничен.

Евакуации и аварийни екипи на терен

Като превантивна мярка вече са изведени няколко души от застрашените райони — жена от великотърновския квартал "Света гора“, двама жители на село Пушево и четирима души от град Дебелец. Екипите на пожарната и аварийните служби остават на терен и следят водните нива в реално време.

Жълт код за валежи в 6 области

По-рано в събота НИМХ обяви жълт код за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, за шест области в страната, сред които Габрово и Велико Търново. Значителни по количество валежи бяха прогнозирани за Западния и Централния Предбалкан — прогноза, която само за часове прерасна в тежка кризисна ситуация на терен.

Plovdiv24.bg ще следи развитието на обстановката и ще публикува актуална информация. Повече подробности за времето в Пловдив и страната, четете тук!