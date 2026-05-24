От 1 юли 2026 г. всички пенсии в България ще бъдат увеличени със 7,8%. Това е една от основните мерки в бюджета за тази година и ще се усети директно в портфейлите на над два милиона пенсионери. Осъвременяването се извършва по т.нар. швейцарско правило, а успоредно с него данъците остават без промяна.

Заедно с ръста се очертават и конкретните нови размери. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 347 евро, а средната пенсия в страната се очаква да достигне около 556 евро. Таванът на пенсиите обаче остава непроменен, на нивото от 1738,40 евро (3400 лева), предава репортер на Plovdiv24.bg.

Какво представлява швейцарското правило

Швейцарското правило е механизмът, по който пенсиите в България се осъвременяват всяка година. Името му идва от практиката, въведена първоначально в Швейцария, а у нас то е заложено в Кодекса за социално осигуряване.

Принципът е сравнително прост: пенсиите се преизчисляват с процент, който съчетава поравно два показателя, инфлацията за предходната година и ръста на средния осигурителен доход. По този начин увеличението от 7,8% отразява както поскъпването на живота, така и движението на доходите от труд. Целта на правилото е пенсиите да не изостават рязко спрямо заплатите и цените.

Новите размери: Минимална и средна пенсия

Промяната ще се усети най-осезаемо при най-ниските пенсии. До 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж е 322,37 евро (630,50 лева), а след тази дата тя ще стане 347 евро — около 678 лева.

Средната пенсия в страната се очаква да достигне приблизително 556 евро, или близо 1090 лева. Това е стойност, която по-ясно показва реалното равнище на доходите на пенсионерите, въпреки че индивидуалните размери се различават значително в зависимост от осигурителния стаж и дохода през годините на труд.

Таванът на пенсиите остава непроменен

Един параметър обаче няма да се промени, максималният размер на получаваните пенсии. Таванът остава 1738,40 евро, или 3400 лева, и по разчетите ще се запази на това ниво до 2028 г.

Това означава, че пенсионерите, чиято пенсия вече е достигнала максималния таван, няма да усетят увеличение над тази граница, дори формално да им се полага по-висок размер. Темата за тавана остава сред най-дискутираните в обществото, тъй като засяга хората с най-дълъг осигурителен стаж и най-високи доходи.

Данъците остават без промяна

Успоредно с осъвременяването на пенсиите, бюджетът за 2026 г. запазва данъчната рамка непроменена. Плоският данък от 10% върху доходите остава, а здравноосигурителната вноска също се задържа на досегашното си ниво.

В същото време в бюджетния сектор се въвежда таван на заплатите и по-строга финансова дисциплина. Управляващите подчертават, че социалните плащания за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани, въпреки мерките за ограничаване на разходите.

Кога ще се усети увеличението

Новите размери влизат в сила от 1 юли 2026 г. Пенсиите, отпуснати до края на годината, ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, така че повишението ще обхване всички настоящи пенсионери.

За много домакинства това увеличение е важно, то идва в момент, в който цените на основни стоки и услуги остават осезаеми, а покупателната способност на пенсията е сред темите, които вълнуват най-голяма част от обществото.