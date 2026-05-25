С настъпването на топлите месеци зачестяват и случаите на ухапвания от кърлежи, особено при децата и хората, прекарващи повече време сред природата. Според педиатърът д-р Бояна Петкова обаче наличието на кърлеж не е повод за паника и в повечето случаи не изисква посещение в спешно отделение.

Инфекционисти и педиатри все по-често призовават родителите да се научат сами да отстраняват кърлежите, вместо да търсят спешна медицинска помощ за процедура, която може да бъде извършена безопасно у дома.

Специалистите препоръчват само едно действие. Кърлежът да бъде хванат възможно най-близо до кожата с чиста пинсета и да бъде издърпан с едно плавно, но уверено движение право нагоре. След това мястото трябва да се почисти с антисептик, а датата на ухапването да се отбележи.

Лекарите предупреждават да не се използват мазнини, спирт, олио или други вещества преди изваждането. Не се препоръчва и въртене на кърлежа, тъй като хоботът му няма "резба“ и не е необходимо "развиване“. Стискането на тялото на паразита също трябва да се избягва.

По думите на специалистите практиката кърлежът да се пази за лабораторно изследване вече се счита за неособено информативна. Причината е, че заразен кърлеж не означава непременно заразен човек, както и обратното - възможно е кърлежът да даде отрицателен резултат, а пациентът впоследствие да развие инфекция.

Медиците съветват да не се започва профилактичен прием на антибиотици без симптоми или лекарска преценка. Вместо това е препоръчително между 30 и 45 дни след ухапването да бъдат направени изследвания за антитела срещу Borrelia burgdorferi - причинителя на Лаймската болест.

Обикновено се назначават IgM и IgG антитела, както и имуноблот (Western blot), като това са отделни изследвания с различни показатели. При положителен резултат се препоръчва контролно изследване в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), който е референтна лаборатория.

Особено внимание трябва да се обърне при поява на характерния обрив тип "мишена“ или "биволско око“, известен като еритема мигранс. Това е типичен ранен симптом на Лаймска болест и изисква консултация с инфекционист.

Според лекарите лечението на заболяването трябва да бъде проведено с пълен курс антибиотична терапия, който обикновено продължава между 17 и 21 дни при ранна инфекция. При хронифициране може да се наложи и болнично лечение с венозни антибиотици.

Специалистите предупреждават, че прекъснати или недостатъчно дълги антибиотични курсове могат да затруднят последващата диагностика и лечението на инфекцията.