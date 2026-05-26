Нова вълна от недоволство заля социалните мрежи след публикация на посетител на тазгодишния Национален събор на овцевъдите край Лясковец. Потребителят сподели снимка на сандвич, купен на събитието, който му е коствал "скромната“ сума от 15 евро (около 30 лева).
На кадъра ясно се вижда разрязана бяла питка, плескавица и малко лютеничка. Визуалното съотношение между цена и качество веднага провокира стотици коментари и остри дебати сред потребителите във Фейсбук.
Публикацията бързо стана вайръл, а коментарите под нея варират от откровен сарказъм до сериозни икономически равносметки. Ето част от най-интересните реакции на потребителите:
Ирония в мрежата: "Сигурно е с кайма от еднорог“, шегува се един от потребителите, опитвайки се да си обясни космическата цена на продуктите.
Сравнение с чужбина: Друг коментиращ изрази пълно възмущение, допълвайки: "Ееее, не! Това е напълно безумие. Дори в Германия няма такава цена за подобно нещо.“
Намериха се и такива, които подходиха с практична оферта към потърпевшия:
"Вземи още 5 евро и ела вкъщи - ще пием и ядем цяла нощ и няма да си кален... Наздраве...“
Голяма част от коментиращите обаче не спестиха критиките си и към самия купувач, напомняйки старата българска поговорка. Потребителите масово недоумяват защо хората продължават да плащат подобни суми, след като цените са обявени предварително.
Друг потребител призова за по-категорично гражданско поведение и бойкот на подобни търговци:
hoodlom
преди 1 ч. и 3 мин.
Нагли, прости, алчни - това са тези хора! Не хора - подчовеци!
еди мърфи
преди 1 ч. и 31 мин.
кюфтето е от 3-пъти био агне,а лютеницата от 5-пъти био домати-затова-утре иди и си купи от Кауфланда пак нещо скъпо уж на промоция-ще се оправим ....някога
