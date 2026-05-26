Нова вълна от недоволство заля социалните мрежи след публикация на посетител на тазгодишния Национален събор на овцевъдите край Лясковец. Потребителят сподели снимка на сандвич, купен на събитието, който му е коствал "скромната“ сума от 15 евро (около 30 лева).

На кадъра ясно се вижда разрязана бяла питка, плескавица и малко лютеничка. Визуалното съотношение между цена и качество веднага провокира стотици коментари и остри дебати сред потребителите във Фейсбук.

Публикацията бързо стана вайръл, а коментарите под нея варират от откровен сарказъм до сериозни икономически равносметки. Ето част от най-интересните реакции на потребителите:

Ирония в мрежата: "Сигурно е с кайма от еднорог“, шегува се един от потребителите, опитвайки се да си обясни космическата цена на продуктите.

Сравнение с чужбина: Друг коментиращ изрази пълно възмущение, допълвайки: "Ееее, не! Това е напълно безумие. Дори в Германия няма такава цена за подобно нещо.“

Намериха се и такива, които подходиха с практична оферта към потърпевшия:

"Вземи още 5 евро и ела вкъщи - ще пием и ядем цяла нощ и няма да си кален... Наздраве...“

Голяма част от коментиращите обаче не спестиха критиките си и към самия купувач, напомняйки старата българска поговорка. Потребителите масово недоумяват защо хората продължават да плащат подобни суми, след като цените са обявени предварително.

Цената, предполагам, е изложена и се знае преди да купиш. Докато си бил на опашката, си видял какво дават за тези пари. Въпросът е - кой те би по празната кратуна да дадеш 15 евро за това? гласи един от най-харесваните коментари към поста

Друг потребител призова за по-категорично гражданско поведение и бойкот на подобни търговци: