Мартин Илиев е ученик, който съзнателно си поставя множество допълнителни цели, сред които най-впечатляваща е изучаването на чужди езици. Наред с подготовката си за матурите и завършването на училище, той усвоява и използва активно цели единадесет езика.

Интересът му към езиците започва още в ранна детска възраст. Баща му говори испански и въвежда Мартин в езика още когато е бебе. В първи клас той започва по-сериозно да изучава испански, а от пети клас добавя и английски. По думите му, мотивацията в началото не е била висока, но в осми клас, с началото на гимназията, интересът му към езиците се засилва значително. Тогава той възобновява испанския и задълбочава знанията си по английски, а впоследствие започва да учи и нови езици.

Първият език, който усвоява самостоятелно, е португалският, следван от италиански и френски. В момента Мартин изучава и по-сложни за овладяване езици като китайски и хинди, както и гръцки и руски.

Той споделя пред bTV, че един от ключовите фактори за бързото му напредване е осъзнаването на връзките между езиците. Особено при романските езици – испански, италиански, френски и португалски – сходствата в лексиката и структурата значително улесняват усвояването им. Подобни прилики открива и между английския и останалите европейски езици.

Мартин подхожда систематично към ученето, като използва онлайн видеа по теми, които го интересуват, и активно упражнява говорене, дори когато няма събеседник. Той често говори на глас сам със себе си като форма на тренировка. Освен това води подробни тетрадки с нови думи и, в случая с китайския език, отделя специално внимание на йероглифите.

По негови думи, за функционално владеене на китайски език са необходими около 2000 до 6000 йероглифа, въпреки че общият им брой е многократно по-голям.

Освен езиковото си развитие, Мартин има ясно изразена позиция относно езиковата култура. Той не одобрява прекомерната употреба на чуждици и смесването на езици, като подчертава значението на запазването и уважението към родния език и неговата самостоятелност.

Интересите му включват четене на книги на различни езици, основно в областта на историята и географията, както и мотивационна литература. В момента той активно работи върху подобряване на испанския си чрез четене на исторически текстове.

Мартин вече е имал възможност да използва езиците си в реална среда при пътувания в Гърция и Испания, където комуникацията на местния език според него създава по-дълбока връзка и показва уважение към културата.

Той споделя и своята амбиция в бъдеще да създава съдържание на различни езици с цел да мотивира повече хора да изучават чужди езици, както и да насърчава уважение към родния език като основа на всяка езикова култура.