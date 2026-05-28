Ексклузивно интервю с певицата Ирина Флорин, специално за Plovdiv24.bg, за нейните първи сценични изяви, за певческата и кариера, за другата и страст модата, за хитовете, някои от които са се въртели по клубовете така, както "Бангаранга" се върти сега.

Спомняте ли си кога беше първото Ви излизане на сцена, кога беше първият ви сценичен успех? Ако може да ни разкажете малко за това!

Много се радвам, че скоро ще се върна отново във вашия град. За първото мое участие, да, много добре си го спомням, защото беше една премиера в Габровския театър. Излизайки на сцената да изпея песента и връщайки се обратно на заден ход, се спънах в роклята и паднах. Това беше изпратено със страхотен аплауз, с голяма подкрепа от публиката и никога няма да го забравя. Това беше моят първи самостоятелен дебют на сцена.

Преди колко години е било това?

Бях студентка в Консерваторията, била съм на 18-сет вероятно.

А кога реално започна певческата Ви кариера? Кои бяха първите Ви ментори?

През 1994-та година издадох първия си диск и албум "Стъклен свят", който направих с група "Атлас" тогава. И с други автори, не само с групата. Но това беше моят първи професионален албум, който издадох с едноименната песен "Стъклен свят", която тогава беше много популярна и я снимаха в много предавания, имаше много телевизионни дискотеки и всички такива забавни предавания. Постоянно я снимах. Това беше моят първи по-сериозен старт в кариерата ми.

Предполагам, че от дете се занимавате с музика?

От малка пеех, рецитирах, а когато бях в четвърти клас свирих на акордеон вече. Имах учителка, която идваше вкъщи да ми преподава уроци по акордеон. Две години. Имах страхотен акордеон, Weltmeister. Баща ми го донесе от Австрия, много красив. Страхотен беше наистина! Това са първите мои стъпки в музиката. След това започнах да си купувам плочи, грамофони, сигурно 4-5 грамофона съм строшила от въртене на плочи.

После отидох да уча в Плевен, в Руската гимназия. След това станах солист на хора на Руската гимназия. Междувременно бях печелила Олимпиада по биология и химия и можех да уча медицина. Това беше мечтата на моите родители. Ходех и в едно читалище, където пеех с една група. Това започна много повече да ми харесва. Реших да кандидатствам в консерватория, веднага след като завърших гимназия. Родителите мине бяха съгласни да ме пуснат в консерваторията, защото си мислеха, че няма кой да ме приеме там.

Но аз влязох в консерваторията. Даже бях втора в списъка в третия, вече финален кръг. Така започва моят професионален път от Българската държавна консерватория до ден днешен.

От чий опит черпехте знания в тези ранни години? Чия музика Ви харесваше?

Нямаше голям достъп тогава до западноевропейска музика, но имаше, вкарваха плочи. Аз си спомням, че слушах много Бийтълс, слушах и рок групи.

Може би защото такива плочи вкарваха разни приятели, вкарваха повече рок-изпълнители, не толкова поп-музика. Затова слушах много такава музика. Но пък от българските изпълнители имах любимци. Това беше Маргарита Хранова, тя беше страхотна. Това беше човек, от който наистина съм се възхищавала много. И за музиката, която правеше, как изглеждаше, клиповете и всичко. Бях и страхотен фен. Ходила съм на много нейни концерти.

Между другото аз имам един страхотен късмет. Не знам как се случи, но на един от новогодишните балове в Шумен бях поканена от някакъв Дом на културата, който правеше такива балове. Също така и Формация студио Балкантон (ФСБ) бяха поканени тогава. И така се запознах с ФСБ. Станахме много добри приятели.

Първият ми албум, който е на дългосвиреща плоча издаден, е направен от тях. И за мен това беше огромен трамплин, ама огромен скок, защото ФСБ тогава бяха световна група. И за мен това беше наистина голям трамплин, като на много малко изпълнители се пада такъв късмет. Направих страхотни песни с тях. Също така албума го направихме и на английски, което също беше лукс за времето си.

Но след това продължих много интуитивно да вървя към нещото, което аз харесвам в стила. Започнах работа с Момчил Колев, от дуета "Дони и Момчил". Направихме с него през 2001 година един от най-силните албуми в поп-музиката. Това е албумът "В трето лице", който беше продаден с огромен тираж за времето си. Със седем сингъла от самия албум, издадени и промотирани и на видеоклипове.

Нещо интересно искам да кажа. На 21 ноември 2026 година в София ще направя един юбилеен концерт, във връзка с албума "В трето лице". Той ще бъде издаден целия на винил, съвсем колекционерски, което много ни радва всичките - целия екипи и групата. Подготвяме се за тогава, има много време, но имаме и много работа. Ще имаме гости - Стенли, Свилен от "Остава", Иван Лечев. Ще бъде наистина един много вдъхновяващ концерт.

Аз искам да Ви питам за "Цвят лилав". Защо, според Вас, този албум набра такава популярност? Как мислите? Защото сега всички ви отъждествяват с "Цвят лилав". Като се каже Ирина Флорин и веднага се сещаме за "Цвят лилав".

Да, защото "Цвят лилав" стана моя емблема в годините. Когато правихме песента, никой не е очаквал това. Защото оригиналната песен, тя е много по-бавна, има съвсем друго звучене. Написана е от Стоян Михалев и Виктор Стоянов, по текст на Даниела Кузманова. За жалост оригиналът не стана така популярен, понеже трябваше да правим видеоклип с Бел епок. Тогава Стоян Радев, сега режисьор, който е един от известните хора във формация "Бел епок", те са казали да направим ремикс на парчето. И го направихме. Реално, този ремикс беше първата българска клубна песен, която се завъртя по радиата до такава степен, че стана нещо като "Бангаранга", буквално като "Бангаранга" беше. Тази песен докара толкова много хора в клубовете, в дискотеките. Това парче се въртеше по сватби, по кръщенета, по плажовете, по капани, навсякъде.

С кои изпълнители сте работили досега?

С много. С Мариус имаме дует, с Миро, със Стоян Михалев, с Азис, със Стенли сме работили много по концерти . Голямото ми турне започна от Пловдив в 2016. Тогава с Миро го открихме заедно. Иначе с много хора си колаборирам и работя като музика, като аранжимент, като текстове.

И сега е време да Ви попитам за другата ви страст - модата. малко хора знаят за това. Сега е моментът да ни разкажете за това.

Това е другото нещо, от което от малка се вълнувам. От малка рисувах разни принцеси с огромни рокли, с такива пантовки, с разни коси големи. Майка ми беше учител по професия, но тя можеше да шие на машина. Също така свиреше на цигулка, защото и дядо ми свиреше на цигулка, по майчина линия. Даже имам цигулка на майка ми. Крушата не пада по-далеч от дървото. Та майка ми беше много креативна. Много обичаше да ми прави такива красиви рокли, ризи.

Като дете ми шиеше много. Винаги с много интерес наблюдавах тези процеси. Не знам дали от това, или от самото ми чувство за естетика към модата. Много ми харесваше това. Ходила съм на много ревюта. Гледах много тези модни канали, които ги има вече от много години.

Всъщност в 2006 година направих първото си самостоятелно модно шоу в японския хотел в София. То беше много успешно. След него "Канон - България" ме поканиха в Гърция да участвам с 13 видни дизайнери от цяла Европа. А аз бях дизайнер точно на половин година. Тогава спечелих "Златен Иксус", като втора награда. Журито беше много впечатлено. Това ревю се състоя по случай 10 години "Канон Иксус". Беше в една ужасно скъпа вила на Карас - Вила “Галини" на елитния петзвезден курортен комплекс Порто Карас в Халкидики, с един много голям гръцки милионер от Порто Карас в Сидония. Беше страхотно шоу.

След това направих едно модно шоу в "Шератон" за Филип Морис. И последното модно шоу, което направих пред Народния театър беше отново под моя бранд, лично мое шоу, наистина впечатляващо. Имаше над две хиляди души, които го наблюдаваха. Беше страхотно като осветление, като звук, моделите бяха страхотни. Много ми се прави нещо такова, защото наистина това много ме вдъхновява.

Вие сега все още си имате тази Ваша марка, този Ваш бранд?

Да, разбира се.

Добре, сега вече е време наистина да поканим пловдивчани на Вашия концерт в Пловдив, през юни. Кога точно, къде ще бъде? Могат ли все още да се закупят билети?

Концертът ми в Пловдив е на 5 юни, в Event център. Той е много популярен, защото всички пловдивчани знаят, че там се правят много хубави концерти. Голяма сцена, приятно, хубав звук има в залата. Вратите отварят в 18 часа, а пък концертът е ранен и ще започне в 20 часа. Билети в момента могат да се купят от Eventime, от kupibileti.bg, както и на място ще се продават билети.

На сцената ще се кача с Мартин Стоянов - Мартис, пианист и вокал, Христо Костов, китара и вокал и Яна Маринова, вокал, която беше една от финалистите миналата година в "Гласът на България". Тя пътува с мен.

Концертът ще е на 5 юни, започва в 20 часа. Ще бъде самостоятелен концерт. Ще чуете най-големите ми хитове - "Мога", Докога", "Вятърът си ти", "В трето лице", "Вчерашни цветя". Но ще чуят и най-новите ми песни" - "Тъмнината", "По целувките", "Какво е любов", "Заспи сърце","Решено", както и някои песни, които са чисто нови в сет-листа. Концертът е изключително емоционален и много, много танцувален.