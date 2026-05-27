Холивудската звезда Ан Хатауей разкри за първи път пред широката публика, че в продължение на десет години е била сляпа с лявото си око поради развитието на ранна форма на катаракта. Актрисата сподели детайли за преживения сериозен стрес и последвалата медицинска интервенция по време на гостуването си в подкаста Popcast на The New York Times.

По време на разговора с водещите Джон Караманика и Джо Коскарели, звездата от емблематичния филм "Дяволът носи Прада" първоначално се пошегува, че това може би е прекалено много лична информация, но след това откровено призна, че е била полусляпа за период от цяло десетилетие. Проблемът се появил между 30-ата и 40-ата ѝ година и увредил зрението ѝ толкова силно, че тя на практика се водила "официално сляпа“ с едното око.

Операцията и ефектът върху нервната система

За да се справи със сериозното състояние, на Хатауей ѝ се наложило да се подложи на хирургическа операция. Актрисата от новия филм "Mother Mary" чистосърдечно призна, че изобщо не е осъзнавала реалния мащаб на проблема, докато след интервенцията най-накрая не започнала отново да вижда пълния спектър от цветове и светлина. Тя допълни, че след успешното лечение е станала много по-спокойна, тъй като едва впоследствие разбрала колко силно е натоварвало това увреждане собствената ѝ нервна система.

Днес носителката на "Оскар“ оценява високо възможността да вижда нормално и споделя, че за нея всеки ден, в който се събужда със здраво зрение, е истинско чудо. Хатауей отбеляза, че само преди две поколения подобно медицинско възстановяване е щяло да бъде абсолютно невъзможно за човек в нейното положение, поради което изпитва силна признателност към съвременната медицина.

Слуховете за корекции и титлата на 2026 година

Това признание идва в период, в който Хатауей проявява все по-голяма откровеност за личния си живот и различните аспекти на здравето си, припомня списание "People". В интервю за изданието "Elle", публикувано на 21 май, актрисата реши за първи път да вземе отношение и по повод упоритите слухове дали се е подлагала на пластични операции.

Въпреки че по принцип Хатауей избягва да коментира подобни теми в публичното пространство и предпочита да не привлича излишно внимание към личността си, тя все пак внесе яснота за причините, които стоят зад забележително младежката ѝ външност. Разкритията ѝ предизвикаха огромен интерес и предвид факта, че малко по-рано тя бе официално обявена за "Най-красивата звезда" на 2026 година.