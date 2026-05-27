Дъщерята на известния български певец и актьор Стефан Вълдобрев – Мария Вълдобрева, официално се сгоди за своя партньор Антон. Чаровната водеща на филмовата рубрика в предаването "Преди обед“ по bTV разкри щастливото събитие, като публикува поредица от емоционални кадри в личния си профил в Инстаграм.

На споделените снимки ясно се вижда бляскавият годежен пръстен на ръката на Мария, която изглежда изключително щастлива до своя любим. Към кадрите с Антон Вълдобрева е добавила и други вълнуващи моменти от ежедневието си през последните месеци, а публикацията веднага събра множество коментари с пожелания за любов и споделен съвместен живот от нейните последователи.

Образование и професионален път в света на киното

Мария Вълдобрева е професионална актриса с образование в сферата на изкуството. Тя е завършила бакалавърска степен по специалност "Кино“ в престижния "Кралски колеж“ в Лондон, а също така е завършила семестриално "Актьорство за драматичен театър“ в Нов български университет, където се обучава в класа на доц. Снежина Петрова. През 2019 година Мария печели програма за участие на Международния филмов фестивал в Кан, което ѝ позволява да присъства на официални прожекции, конференции и бляскавите церемонии по награждаване.

През 2023 година тя създава своя видео подкаст "КиноСпирка“, насочен към филмовото изкуство, в който среща аудиторията с някои от най-изявените и бележити творци в българската филмова индустрия. Професионалният ѝ път на малкия екран започва като водеща на рубрика в единственото специализирано предаване за филмово изкуство в българския ефир "Като на кино“, а по-късно става лице и на едноименната филмова рубрика, която се излъчва всеки четвъртък в рамките на предаването "Преди обед“ по bTV.

Романтичната традиция на "Обичайните заподозрени“

Темата за брачните предложения не е чужда за творчеството на бащата на Мария. По време на лятното турне на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" през 2024 година, концертът им във Велико Търново стана арена на друга вълнуваща романтична история. Тогава мъж на име Стоил излезе на сцената на Летния театър в града и покани своята приятелка Иванина, след което падна на колени и предложи брак пред цялата публика. След като Иванина каза "Да!“, музикантите поздравиха младата двойка с изпълнение на емблематичната си песен "Фойерверк“ и им пожелаха разбирателство и споделеност.