Поп звездата Дарина Йотова – Дара, която сме свикнали да виждаме винаги енергична и провокативна на сцената, наскоро сподели трогателни кадри от детството си. Снимките, на които певицата позира с баща си, бързо събраха вълна от позитивни коментари. Феновете веднага отбелязаха, че чарът на изпълнителката е наследствен. Зад блясъка на славата обаче стои една история за силна семейна връзка, преодолени трудности и уроци, които чертаят бъдещето на младата звезда, пишат от "Уикенд".

Семейството като вдъхновение и опора

Въпреки че родителите на Дара са разделени от дълги години, те успяват да превъзмогнат първоначалните трудни моменти. В името на децата си те запазват добри отношения, осигурявайки им щастливо детство. Днес бащата на певицата развива собствен бизнес във Варна, а майка й е неин верен съюзник в модата. Като професионална шивачка, тя изработва екстравагантните сценични костюми и палта от косъм, с които Дара блести по време на участия.

Изпълнителката никога не е крила, че е изключително близка със своите брат и сестра - Йордан и Моника. Именно в тази споделена среда Дара израства като истинско мъжко момиче. Като дете тя е била доста бойна и дори е настоявала да тренира бокс. Баща ѝ обаче категорично отказва да я пусне на ринга и вместо това я записва на танци - решение, което по-късно се оказва решаващо за сценичното ѝ поведение.

Днес Дара открито благодари на родителите си за ценните житейски уроци, но е решена да извърви своя собствен път, без да повтаря техните грешки.