Инфлуенсърката Цветелина Петрова, половинката на хитовия изпълнител Криско, премахна хиалуроновия филър от устните си в стремеж към по-естествено и хармонично излъчване. Преди тази промяна в разкрасителните процедури, брюнетката взе решение да се раздели и с една от татуировките си.

Страхът от болката и съветите на специалиста

Красавицата призна, че е обмисляла разграждането на филъра в продължение на няколко месеца, но не е намирала смелост да го направи веднага. Причината за забавянето били нейни приятелки, които я наплашили, че интервенцията е изключително болезнена. В крайна сметка личната естетична дерматоложка на Цвети успяла да я убеди, че е настъпил точният момент да се разгради поне горната устна, за да може лицето ѝ да възвърне своя по-естествен и хармоничен вид.

Резултатът от интервенцията и новите тенденции

Брюнетката събрала необходимата храброст, преминала успешно през процедурата и в момента е напълно категорична, че изобщо не съжалява за взетото решение.

Чувствам се по-красива сега! Не ме е болялo сподели Свети на Криско

След интервенцията устната ѝ започнала да спада прогресивно и да възвръща напълно естествената си форма. Според изявлението на Петрова модата на прекалено уголемените устни вече окончателно остава в миналото.