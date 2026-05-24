Най-големият син на американския президент, Доналд Тръмп-младши, се ожени за Бетина Андерсън, 39-годишна светска дама и модел от Палм Бийч. Двойката е скрепила брака си юридически още в четвъртък в Уест Палм Бийч, Флорида, а същинското тържество се провежда този уикенд на малък частен остров на Бахамите, в тесен кръг от под 50 гости. На сватбата обаче няма да присъства един много важен човек, самият президент Доналд Тръмп.

Церемонията е далеч от блясъка, който булката първоначално си е представяла. Според CNN Андерсън е искала сватба в Белия дом, но младоженецът, а и президентът, преценили, че подобно тържество е неуместно на фона на продължаващата война на САЩ и Израел срещу Иран. Андерсън в крайна сметка се съгласила, а източници допускат, че по-късно тази година все пак може да има допълнително празненство в Белия дом.

Сватбата, която президентът пропуска

В публикация в Truth Social в петък Доналд Тръмп обяви, че няма да може да присъства на сватбата на сина си. Той посочи, че държавните ангажименти и обстановката около страната не му позволяват да напусне Вашингтон, и заяви, че за него е важно да остане в Белия дом в този ключов момент. Президентът все пак отправи поздравления към младоженците.

Тръмп беше дал знак още в четвъртък, по време на брифинг в Овалния кабинет, че фокусът върху конфликта с Иран най-вероятно ще го възпрепятства да направи пътуването. Така една от най-обсъжданите сватби в Америка остава без най-видната фигура в семейството.

Коя е булката - Бетина Андерсън

Бетина Андерсън от години е част от висшето общество на Палм Бийч, свят на стари пари, благотворителни галавечери и специфична слънчева елегантност. На 39 години тя е светска дама, модел и инфлуенсър, завършила е Колумбийския университет със специалност история, критика и консервация на изкуството.

Това е първият брак на Андерсън, тя не е била омъжвана и няма деца. По данни на медиите преди това е била сгодена за бизнесмена Бо Ригли, но връзката не е завършила с брак. Миналия месец в имението Мар-а-Лаго беше организирано моминско парти в нейна чест, на което присъстваха бъдещите ѝ зълви Иванка Тръмп, Тифани Тръмп и Лара Тръмп.

Вторият брак на Тръмп-младши

За Доналд Тръмп-младши това е втори брак. Той беше женен 12 години за Ванеса Тръмп, с която има пет деца, преди двойката да се разведе през 2018 г. Тази седмица Ванеса Тръмп съобщи публично, че ѝ е поставена диагноза рак на гърдата.

След развода Тръмп-младши беше сгоден около четири години за Кимбърли Гилфойл, която днес е посланик на САЩ в Гърция. Годежът с Бетина Андерсън беше обявен преди малко повече от пет месеца. Близки на младоженеца споделят пред CNN, че никога не са го виждали толкова щастлив.

Интимна церемония далеч от блясъка

Сватбата на Бахамите е премислено камерна. Списъкът с гости е ограничен умишлено, под 50 души, само най-близкото семейство и приятели на двойката. Изборът на уединен остров отразява желанието за дискретност, но и сложната геополитическа обстановка около администрацията.

Юридически бракът вече е факт, според брачно свидетелство, заведено в окръг Палм Бийч, Тръмп-младши и Андерсън са се регистрирали в четвъртък в Уест Палм Бийч. Това не е необичайно за двойки, които избират сватба в чужбина. Церемонията е била водена от Брад Макферсън, адвокат по недвижими имоти с дългогодишни връзки със семейство Тръмп.

На тържеството на острова се очаква да присъстват братята и сестрите на младоженеца. А според източник, близък до събитието, по-късно тази година е възможно да се проведе и допълнително празненство, този път именно в Белия дом, който булката първоначално е искала за сцена на сватбата си.