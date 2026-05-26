Днес, 26 май, се навършват 94 години от рождението на един от най-обичаните български актьори на всички времена – Григор Вачков. Роден през 1932 г. в плевенското село Трънчовица, той е български театрален и киноактьор, носител на званието "народен артист", който играе в 44 български филма. Поколения българи и до днес го помнят с култови роли, които отдавна са станали част от националната памет.

Съдбата му обаче е и една от най-тъжните в българското кино. В нощта срещу 12 март 1980 г. Вачков получава тежък инсулт, а на 18 март издъхва, без да дойде в съзнание – едва на 47 години. Контрастът между 94-те години, които щеше да навърши днес, и 47-те, които животът му отреди, прави годишнината му едновременно повод за празник и за тъга.

Малцина знаят, че един от най-органичните български актьори дълго не е и помислял за сцена. Григор Вачков завършва Лозаро-винарско училище в Плевен и едва след това – ВИТИЗ. Баща му мечтаел да го види агроном-винар, но младият Гришо избира друг път.

Вачков завършва ВИТИЗ през 1955 г. и става част от Държавния сатиричен театър от самото му основаване, а дебютът му в киното е през 1960 година с епизодична роля в "Хитър Петър". Така започва кариера, която ще го превърне в име, разпознаваемо във всеки български дом.

Ролите, които поколения не могат да забравят

Истинската национална слава идва с една роля. Григор Вачков добива широка популярност с образа на капитан Димитър Бомбов – Митко Бомбата – от телевизионния сериал "На всеки километър", излъчван между 1967 и 1971 година. Героят му става толкова обичан, че самото прозвище "Митко Бомбата" се превръща в нарицателно.

Талантът му е оценен и извън България. Филмите "Последно лято" от 1974 г. и "Мъжки времена" от 1977 г. получават международни награди от кинофестивали. За превъплъщението си в Иван Ефрейторов от "Последно лято" Вачков печели златен медал за мъжка роля на фестивал за авторски филми в Сан Ремо, Италия, през 1974 г. Ролята му на Банко в "Мъжки времена" също остава сред еталоните на българското кино.

Човекът зад легендата

Зад образа на веселяка и народния любимец стои и една по-нежна биография. Григор Вачков е баща на актрисата Мартина Вачкова и много добър приятел на писателя Йордан Радичков. Колегите му го наричали просто Гришата – с обич, която остава и десетилетия след смъртта му.

Привързаността му към родното място също е легендарна. "Ако трябва отново да се родя, бих искал пак да е тук", обичал да повтаря той за село Трънчовица. 94 години след рождението му и повече от четири десетилетия след преждевременната му смърт ролите на Григор Вачков продължават да се гледат, цитират и обичат – доказателство, че големият актьор наистина остана в сърцата на поколения.