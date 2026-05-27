На 27 май рожден ден празнува Елена Йончева, едно от имената, които българската аудитория свързва едновременно с екрана и с политическата сцена. Родена през 1964 г., днес тя навършва 62 години и може да погледне назад към биография, в която се събират две много различни кариери.

Първо Йончева изгражда репутацията си като журналист, автор на множество документални филми от конфликти и горещи точки по света, заради които често е работила там, откъдето повечето хора бягат. Това е периодът, в който името ѝ става синоним на разследваща журналистика от първа линия.

Кариерата ѝ обаче е разделена на два ясни етапа. В първия Йончева е документалист, чиито филми поставят зрителя лице в лице с войната, бежанските кризи и опасните точки на планетата. Във втория тя пренася публичността си в политиката, ставайки една от разпознаваемите фигури в съвременния български политически живот.

Именно този преход, от обектива към политическата трибуна, прави биографията ѝ любопитна. Малко са журналистите, отразявали конфликти от първа линия, които след това избират да застанат от другата страна на микрофона, сред тези, които вземат решенията. На 27 май, рождения си ден, Елена Йончева го отбелязва именно като човек, преминал и през двата свята.