Световноизвестната 56-годишна певица и актриса Дженифър Лопес впечатли почитателите си в социалните мрежи, след като се появи облечена със същите емблематични дънки на марката Versace, които носеше преди цели 25 години в клипа към хитовата си песен "Ain’t It Funny“. Звездата демонстрира перфектна фигура, доказвайки за пореден път, че се намира в прекрасна физическа форма.

Феновете от цял свят не спестиха комплиментите си за визията на латино дивата.

Забавни кадри в социалните мрежи

Поп иконата сподели забавни кадри в профилите си в социалните мрежи, в който показва интересния моден експеримент и с усмивка написа:

Това са същите дънки от видеото. заявява Дженифър Лопес

Кадрите показват, че облеклото от 2001 година ѝ стои точно толкова добре, колкото и в момента на заснемането на оригиналното видео. След това във видеото звездите танцуват на друга популярна нейна песен – "Get On The Floor“, което допълнително засили интереса към публикацията.

Реакцията на феновете и перфектната форма на звездата

Почитателите на изпълнителката веднага заляха публикацията с многобройни коментари, изразявайки възхищението си от това колко невероятно изглежда тя. За да премахне всякакви съмнения относно отличната си форма, наскоро Джей Ло сподели и горещи снимки по бански край басейна, които също се превърнаха в обект на масово одобрение и комплименти в социалните мрежи.