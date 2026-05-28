Легендарният шоумен Миодраг Иванов навърши 80 години, но продължава да води изключително активен начин на живот и да демонстрира перфектна форма, която го прави да изглежда поне с две десетилетия по-млад. Роденият в бивша Югославия актьор и телевизионен водещ посреща забележителния си юбилей с младежка визия, нестихващ бохемски дух и отлично настроение.

В социалните мрежи шоуменът не пропуска възможност да се пошегува със своите фенове, публикувайки кадри, под които събира десетки суперлативи за неостаряващото си излъчване.

Шеги в социалните мрежи и младежка визия

Любимецът на публиката продължава да залага на свеж и модерен стил на обличане в ежедневието си.

Днес си шетам по бермуди, а на 24 май ми е абитуриентският бал и гаджетата за пръв път ще ме видят в смокинг сподели с типичното си чувство за хумор самият Миодраг в интернет пространството.

Този свеж дух не е изненада за никого, тъй като в близкото минало българският актьор със сръбски произход беше сред първите в гилдията, които проправиха пътя на модерния развлекателен бизнес у нас.

Пионерът на стендъп комедията в България

Със своите забележителни скечове, остроумни импровизации и забавни коментари по време на мащабни концерти и национални турнета, Миодраг Иванов реално положи основите на това, което съвременната публика нарича стендъп комедия. Известен в публичното пространство с емблематичното си прозвище "Поразяващата уста“, той посвети близо две десетилетия от живота си и на работата в Българската национална телевизия, където бе водещ на някои от най-популярните и обичани предавания.

От електрониката в Ниш до сцената на ВИТИЗ

Житейският път на Иванов започва на 11 януари 1946 г. в тогавашната държава Югославия, като той е син на българин и сръбкиня. Любопитен детайл от биографията му е, че първоначално завършва специалност "Електроника“ в Нишкия университет. Желанието му за творческо развитие обаче го отвежда в България, където успешно завършва "Актьорско майсторство“ в престижния ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“. Професионалният му път на сцената започва в Драматичния театър "Стефан Киров“ в град Сливен, а по-късно актьорският му талант го отвежда и в Естрадния театър на Българската народна армия, преди изцяло да се преориентира към телевизионния естраден жанр.

Златните години в Българската национална телевизия

Кариерата на Миодраг Иванов в БНТ стартира през 1973 г., когато застава начело на популярната телевизионна естрадна класация "3 от 8“. В периода между 1991 и 1993 г. той е основно лице на предаването "Събота късен следобед“, а в самия край на 1999 г. взема участие и в шоуто на Тодор Колев "Как ще ги стигнем?“, където си партнира с вокалната група "Черно и бяло“. През годините неговият глас и присъствие остават неразривно свързани с провеждането на емблематични музикални форуми като "Мелодия на годината“, "Златният Орфей“ и "Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора“. Професионалната му биография се допълва и от участия в редица игрални филми, където претворява предимно второстепенни, но запомнящи се роли.

Бурен личен живот, три брака и голяма авиационна трагедия

Личната история на популярния шоумен е изпълнена с драматични обрати и интересни моменти, като зад гърба си той има три официални брака. Първата му съпруга е Аврора – дъщеря на прочутия български карикатурист Теню Пиндарев. Двамата се венчават, когато тя е едва 21-годишна и работи като стюардеса, но съвместният им път е прекъснат жестоко през 1971 г., когато Аврора загива в трагичната самолетна катастрофа, отнела живота и на голямата певица Паша Христова. Вторият брак на актьора е с Йохана, с която си партнират професионално в нощните барове. От връзката им се ражда син, който е кръстен на баща си – Миодраг, но бракът приключва, когато Йохана взема решение да емигрира и да живее в САЩ. За трети път Иванов минава под венчило с цирковата звезда Диди Цанева, известна като една от столичните хубавици, но и този съюз не продължава дълго.

Истината за Бригита Чолакова и женското внимание

Около работата му в националната телевизия дълги години се разпространява слух за предполагаема любовна афера между него и легендарната водеща Бригита Чолакова. Преди време Миодраг Иванов категорично и емоционално опроверга тези твърдения, заявявайки, че тя му е била единствено изключително скъпа приятелка и невероятен човек, а подобни пошли слухове са недопустими за личност от нейния ранг. Въпреки това, известният бохем никога не е страдал от липса на женско внимание в живота си, като преди няколко години самият той с гордост сподели пред обществеността, че има страхотно гадже до себе си, пише HotArena.