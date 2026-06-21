Една от най-мистериозните и обсъждани фигури в световната електронна музика пристига в България. Тайнствената диджейка Самсара, чието лице никога не е било показвано публично, ще гостува този уикенд по Южното Черноморие. Тя ще бъде специален гост на ексклузивно събитие в Лозенец, а причината за визитата ѝ се оказа повече от любопитна.

По информация на организаторите, световната сензация е проявила специален интерес към българската поп звезда Дара и е пожелала да се срещне лично с нея.

Коя е тайнствената Самсара?

Самсара е истински феномен в музикалната индустрия. Тя може да се похвали с милиони последователи в социалните мрежи и впечатляващи участия на най-големите световни сцени. Въпреки огромната си популярност обаче, самоличността ѝ остава една от най-строго пазените тайни в шоубизнеса. Досега никой не е виждал истинското ѝ лице.

Елитното събитие край морето

Именно диджейката ще бъде голямата звезда на партито в Лозенец, което се очаква да събере:

Представители на международния бизнес елит

Инвеститори и предприемачи

Популярни личности от различни държави

Освен с Дара, Самсара ще се срещне и с друг световноизвестен артист – испанския диджей и продуцент Джо Дийм, който също е част от специалните гости на събитието, пишат от Блиц.

Международният възход на Дара

Интересът на световната загадка към родната изпълнителка далеч не е случаен. След триумфа си на международната сцена, Дара продължава уверено да разширява присъствието си извън пределите на България. Наскоро тя даде специално интервю за италианското издание на престижното списание "Ролинг Стоун", където разкри, че подготвя проекти, съчетаващи модерен поп звук с български фолклор. По време на музикалните награди в Атина, Дара изправи на крака хилядна публика с изпълнението на хита си "Бангаранга". Гръцкият музикален гигант Panik Records я отличи със златна плоча, след като парчето оглавяваше дигиталните класации в южната ни съседка седмици наред.

След международните си ангажименти певицата се завръща в България, където ѝ предстои да влезе в ролята на треньор в предстоящия сезон на "Гласът на България".