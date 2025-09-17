Най-накрая Павел стяга сватбата

© Водещият на риалити формата "Игри на волята“, Павел Николов не спира да глези своята екззотична годеница.



Това разкриха близки до двойката, която е заедно вече шеста година.Татуираният мачо и хубавицата с виетнамски произход Кристина Нгуен си организираха телевизионен годеж. Николов предложи на любимата си веднага щом участието му като играч в миналия сезон на предаването свърши.



Засега сватбата се планира за догодина, след като това лято Павел и Криси прекараха почти изцяло на морето. След като получи предложение да замести съдения за шофиране след употреба на алкохол Димо Алексиев, новият водещ заживя с годеницата край Дуранкулак за няколко месеца. Щом стегнаха куфарите и се отдадоха на романтична ваканция на гръцкия остров Родос. Виетнамката, която е израснала в Червен бряг, показа множество кадри от почивката. На някои от тях тя не се свени да остане по прозрачна лятна рокля, която не прикрива стегнатите й задни части.



Оказва се, романтичната идилия е приключила и годениците са се прибрали у нас, където да проследят излъчването на новия сезон на "Игри на волята“. "Имахме нуждай тези няколко безгрижни гръцки дни и нощи“, споделя в инстаграм Павел.



Всъщност самата Кристина също нашумява у нас след участие в риалити предаване. Става въпрос за "Мастършеф“ от сезона през 2019 година. Записва се за участие заради баща си, който е професионален готвач. От него се учи да прави най-хубавата мусака и именно това е едно от нещата, с които печели сърцето на Павел, разказват двамата по-късно.



Кариерата на Кристина като модел тръгва от Велико Търново, където случайно участва в рекламна фотосесия. След това се мести в столицата, за да споделя времето си с хитовия певец от дуета с Венци Венц. Павел вече има опит като водещ на такива формати, след като бе лице на "Гласът на България“.



"Тя е прекрасен, изумителен човек! Представител е на онази стара порода жени, които наистина изпитват повече удоволствие от грижата, която полагат за човека до себе си, отколкото от грижата, която получават“, споделя Николов за любимата си. Кристина описва себе си като затворен и спокоен човек, предпочитащ комфорта на дома си. Двамата с Павел често играят шах. Когато има мач на любимия им отбор "Левски“ обаче, слагат сините фланелки и неизменно отиват на стадиона, пише "България Днес“ .