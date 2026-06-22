Поли Паскова е българска фолклорна певица и бивша баскетболистка. Индивидуалният ѝ стил и присъствие я правят неповторима и различна. Поли Паскова е един от най-добрите примери за възраждането на българския фолклор чрез представянето му в съвременен и атрактивен вид. Гласът ѝ е специфичен, топъл, приятно галещ, с уникална бленда.

Една от малкото певици, която налага авторска музика на фолклорна основа, изпълнява и автентични песни. Певицата разполага с богат жанров репертоар - над 500 песни, подходящи за всички региони в страната (пее и други стилове), има завиден контакт с публиката. Има над 150 телевизионни версии и клипове, които се излъчват по национални и музикални телевизии.

Поли Паскова е родена и живее в град Банкя. Омъжена, с три деца. Завършила руска езикова гимназия "Максим Иванович Калинин". Завършила е висше образование в Национална спортна академия със специалност треньор по баскетбол, както и магистратура към УНИБИТ със специалност "Защита на културното историческо наследство на България".

Поли Паскова е бивша национална състезателка по баскетбол. Сред множеството награди е и 4-то място в Европа, многократен републикански шампион и вицешампион.

Родена е на 22 юни 1966 година. Честит 60-и рожден ден!