Веселин Плачков е български театрален, филмов и телевизионен актьор. Става по-известен на българския телевизионен зрител през 2015 година след ролята си на Васил Левски във филма на режисьора Максим Генчев "Дякон Левски“.

Роден е в град Плевен на 23 юни 1980 година. Завършил е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "актьорско майсторство за куклен театър“ през 2003 година в класа на известната българска режисьорка проф. Валентина Гюрова.

След завършването си Плачков се присъединява към трупата на Драматично-кукления театър "Иван Радоев“ в град Плевен.