Има новини, които никога не умират, просто си взимат отпуска и се връщат след някоя и друга година, загорели и готови за нов сезон. Една от най-устойчивите български летни легенди е тази за 28-годишната Ана, която твърди, че е заченала в басейна на хотел в Слънчев бряг, без да е имала полов контакт с мъж. И всяко лято някой я "преоткрива" като гореща новина.

Легенда, родена през 2011-а

Историята е проста до гениалност. Млада жена на почивка в четиризвезден хотел на морето. Бурни нощни партита край басейна. Месец по-късно, изненадваща бременност. И едно-единствено възможно обяснение според героинята: "остатъците" във водата. Следва аборт, искане за 20 000 лева обезщетение и закана със съд, а от хотела отвръщат, че дамата просто им е вдигала скандали цяла седмица.

Любопитното е, че следите на тази сензация водят чак до септември 2011 г., когато една от първите й публикации излиза в Burgas24.bg. Тоест става дума за разказ, който тази година навършва кръгла възраст.

Безсмъртната препечатка

Оттогава Ана и нейният басейн обикалят българския интернет като призрак на стара чалга песен. Текстът, дума по дума същият, изскача отново през юли 2020 г., после пак през февруари 2025 г., винаги поднесен с тон на свежа новина и то в сериозни на пръв поглед онлайн медии. Последното й превъплъщение е като цветна картичка с воден знак на развлекателна платформа, която отново обикаля социалните мрежи това лято.

Всеки път реакциите са едни и същи: едни се смеят, други клатят глава, а трети съвсем сериозно питат дали вече да не се отказват от плуване. Спокойно, можете да плувате.

А сега малко биология

Защото колкото и забавна да е историята, фактите са безмилостни. Сперматозоидите са крехки създания, извън човешкото тяло оцеляват броени минути, а в хлорирана вода шансовете им клонят към нулата по-бързо, отколкото гумено пате потъва. Да "доплуват" сами през половин басейн до целта си е сюжет, на който дори най-смелият сценарист би вдигнал вежда. Накратко: непорочно зачатие на шезлонг в Слънчев бряг няма да се случи.

Така че, ако тази седмица срещнете Ана отново в новинарския поток, поздравете я, тя е ветеран. И спокойно скочете в басейна.