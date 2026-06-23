Тя е най-добър спортист на Балканите и на България е за 2004 г., носител е на орден "Стара планина". Родена е на днешния 23 юни през 1972 година в София.

Става въпрос за Мария Гроздева, която започва да се занимава със стрелба на 11-годишна възраст при Валентин Андреев. Когато е на 14 години, покрива норматив за майстор на спорта. Завършила е Националната спортна академия със специалност спортна стрелба.

Тя е единственият български спортист с 5 олимпийски медала - 2 златни и 3 бронзови. Два пъти със злато на 25 м пистолет – в Сидни 2000 и в Атина 2004, плюс три пъти с бронз на 10 м въздушен пистолет – в Барселона 1992, Атланта 1996 и Атина 2004.

Омъжена е за Валери Григоров, който бе и неин личен треньор. Имат три деца - Христо, Валери и Маги.

Гроздева сложи край на звездната си кариера на рекордната седма олимпиада в Токио 2020. В японската столица тя остана без отличие. За 38 години състезателен стаж Мария може да се похвали с 90 медала от големи първенства.

Към петте олимпийски отличия тя има 11 титли от първенства на Стария континент. Гроздева има 18 победи за световната купа, като има и олимпийски рекорди. Легендарната състезателка се нарежда на второ място в историята на световната стрелба по спечелени отличия от големи първенства.

Честит 54-ти рожден ден на голямата Мария Гроздева!