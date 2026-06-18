На днешния 18 юни е роден премиерът и бивш президент Румен Радев. Той е български политик и военен, генерал-майор от резерва, който заема позицията на 62-ри министър-председател на Република България (от 8 май 2026 г.) и е 5-ият президент на страната в периода между 22 януари 2017 г. и 23 януари 2026 г. Неговата кариера преминава през преломен преход от командир на Военновъздушните сили (ВВС) до най-високите държавни постове, белязани от сериозни вътрешнополитически и геополитически конфликти.

Детство, образование и военна кариера

Румен Радев е роден през 1963 г. в Димитровград в семейството на счетоводителка и електроинженер, но прекарва детството си в хасковското село Славяново. Завършва със златен медал Математическата гимназия в Хасково през 1982 г., а през 1987 г. се дипломира като първенец на випуска във ВВВУ "Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. По време на обучението си през 1984 г. става член на Българската комунистическа партия (БКП), където остава до деполитизацията на армията през 1991 г.

Неговата професионална кариера е тясно свързана с авиацията:

Образование в САЩ: Завършва Ескадрилното офицерско училище (1992 г.) и Военновъздушния колеж (2003 г.) в Авиационния университет на ВВС на САЩ в Алабама, придобивайки магистърска степен по "Стратегически проучвания“. През 2000 г. става доктор по военни науки във Военната академия "Г. С. Раковски“.

Командни постове: Заема позиции от младши пилот в Равнец до командир на 3-та изтребителна авиационна база Граф Игнатиево (2005 – 2009 г.). От 2014 до 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България с чин генерал-майор. Радев е пилот I клас с над 1400 пролетени часа на самолети МиГ-29, МиГ-21, F-15, F-16 и др. През август 2016 г. се пенсионира от военна служба след несъгласие с патрулирането на съюзнически самолети от НАТО срещу заплащане.



Президентски мандати (2017 – 2026 г.)

През август 2016 г. Радев е издигнат за кандидат-президент от БСП с вицепрезидент Илияна Йотова, като двойката печели изборите и встъпва в длъжност на 22 януари 2017 г. През ноември 2021 г. те са преизбрани за втори мандат след балотаж срещу Анастас Герджиков.

По време на своето управление Радев редовно назначава служебни кабинети поради продължителни парламентарни кризи, което провокира дебати за несъвършенствата в Конституцията и подозрения за стремеж към преминаване към президентска република.

Критики и референдум

Външната политика на Радев често е определяна от евроатлантическите кръгове и десните партии като прокремълска и изолираща България от позициите на ЕС и НАТО. Критиките се засилват след скандалния договор със светкавична Daily такса, сключен от служебното му правителство с турската компания "Боташ“, както и заради сигнали на Държавния департамент на САЩ от 2022 г., обвързващи неговия политически възход през 2016 г. с руско влияние и намеса на Леонид Решетников.

Румен и Десислава Радеви

През май 2025 г. Радев изненадващо инициира предложение до Народното събрание за провеждане на референдум против приемането на еврото в България. Този ход, определен от критиците като хибриден опит за дестабилизация, води до оставката на правния му съветник Крум Зарков и бива окончателно отхвърлен от председателя на парламента Наталия Киселова и Конституционния съд.

Преход към изпълнителната власт (2026 г.)

Близо година преди изтичането на официалния си мандат, на 19 януари 2026 г., Румен Радев обявява, че подава оставка пред Конституционния съд. Тя е приета на 23 януари, а функциите му са поети от вицепрезидента Илияна Йотова.

Веднага след това Радев сформира лявоцентристката коалиция "Прогресивна България“. На предсрочните парламентарни избори, проведени на 19 април 2026 г., неговата политическа формация печели абсолютно мнозинство в LII народно събрание. На 8 май 2026 г. Радев официално встъпва в длъжност като министър-председател на страната, с което прави безпрецедентен в съвременната история преход от държавен глава към реален ръководител на изпълнителната власт. Първите му ходове като премиер включват апели към ЕС за спиране на помощта за Украйна и започване на преговори с Москва, което среща яростна съпротива от страна на западните партньори като германския канцлер Фридрих Мерц.

Личен живот

Румен Радев има два брака. От първата си съпруга Гинка Кесякова, с която се развежда през 2014 г., има две деца – Дарина (род. 2001 г.) и Георги (род. 2003 г.). През 2016 г. сключва втори брак с Десислава Генчева (Радева), като семейството отглежда и нейния син от предишен брак Страхил Свиленски.