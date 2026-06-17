Актьорската двойка Бойко Кръстанов и Лидия Василева показа за първи път в социалните мрежи 5-месечното си бебе по време на посещение в арт галерия в Пловдив. Известните артисти, които станаха родители за първи път през февруари тази година, продължават да пазят дискретност около най-новия член на семейството си.

Първи кадри на бебето в социалните мрежи

Няколко нови снимки в Инстаграм профила на Лидия Василева предизвикаха голямо любопитство сред последователите на звездната двойка. На тях за първи път се вижда детето им, което вече е на 5 месеца, гушнато в майка си. Макар актьорите все още да не са разкрили официално пола и името на първородната си рожба, изборът на розов цвят за дрешката и десенът с ягодки провокираха масови предположения сред феновете, че бебето е момиченце. Кадрите показват, че детето вече прави първи стъпки в артистичния свят на своите родители, макар и засега само като посетител на културно пространство в града под тепетата.

Началото на родителството и дискретността на артистите

Бойко Кръстанов, който придоби широка популярност с ролята си в телевизионния сериал "Съни бийч", навлезе в ролята на баща през февруари. Тогава неговата половинка сподели в интернет мила снимка на бебешки крачета, обути в чорапки с надписи "обичам мама“ и "обичам татко“. Още в същия момент двамата избраха да запазят пълно мълчание и не дадоха допълнителни подробности за новороденото. Двойката традиционно избягва светлините на прожекторите извън професионалните си ангажименти и изключително рядко публикува общи семейни кадри.

Спортното минало и професионалният път на Лидия Василева

Майката на бебето, Лидия Василева, е родом от Пловдив и има успешна кариера в спорта, преди да се посвети на сцената. Тя започва да тренира художествена гимнастика едва 5-годишна, печели множество медали и достига до позицията на капитан на националния отбор на България. След края на спортната си кариера се насочва към театъра и завършва успешно специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на реномирания режисьор и преподавател проф. Пламен Марков.

Двамата влюбени се събират покрай общата си професия и споделят сходни извънработни интереси, сред които на предно място са пътуванията. Въпреки възрастовата разлика от 15 години помежду им, актьорите демонстрират пълно щастие и хармония в съвместния си живот, докато се радват на първото си дете.