Популярният писател Георги Блажев и неговата половинка Ива Папазова обявиха в предаването "Елизабетско“, че планират сватба, въпреки текущите си различия около мащаба на тържеството. Известната двойка, която вече има обща дъщеря, все още няма сключен брак, но демонстрира стабилни и силни семейни отношения.

Двамата споделиха откровено какви са предизвикателствата пред организирането на една церемония, информира Plovdiv24.bg.

Колебанията около сватбеното тържество

"Аз настоявам да има сватба“, призна Блажев с усмивка. Оказва се обаче, че любимата му е по-колеблива към идеята, тъй като не обича шумните празненства и не желае вниманието да бъде изцяло насочено към нея. От дълго време двамата обсъждат дали церемонията да бъде в тесен кръг, или в по-голям мащаб. Според писателя компромисен вариант по тази тема почти не съществува, тъй като започнеш ли да каниш приятели извън най-близките, трябва да поканиш всички. Въпреки различните си виждания, Георги и Ива са категорични, че сватба ще има веднага щом намерят точното време за нея.

Бързо преодоляване на конфликтите

Двамата прекарват по-голямата част от времето си заедно, включително и заради общите си професионални ангажименти. Това понякога води до напрежение и дребни конфликти, но неизбежните кавги помежду им се забравяли изключително бързо. По думите им след броени минути някой винаги отива при другия, прегръща го и всичко приключва. "Не сме злопаметни. Просто усещаш, че вече си го пуснал и няма смисъл да продължаваш да се сърдиш“, допълва Георги, споделяйки мнението на Ива.

Истинският живот извън светския блясък

В социалните мрежи популярната двойка показва ежедневието си такова, каквото е – без излишна показност и добавен изкуствен блясък, което ги прави едни от най-харесваните партньори в българските шоубизнес среди. Георги Блажев, който е познат на публиката и като панелист в предаването "На кафе“, не крие, че му е било необходимо време, за да разбере какво точно търси в едни взаимоотношения. След поредица от неуспешни връзки в миналото, той среща Ива и бързо осъзнава, че тя е различна.