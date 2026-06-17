Една от най-обичаните български актриси, Радина Кърджилова, навършва 40 години днес. Кръглата годишнина идва в момент, в който актрисата е на творчески връх, с международно признание, нови предизвикателства на сцената и личен живот, който държи феновете й в напрежение.

Родена на 17 юни 1986 г. в София, Кърджилова е дъщеря на известния художник и писател Христо Кърджилов, на когото дължи ранната си страст към изкуството. През 2009 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на професор Пламен Марков и Ивайло Христов, а истинският ѝ пробив идва с ролята на Сиана в култовия сериал "Стъклен дом". Оттогава тя се утвърди като една от водещите фигури на българската театрална и филмова сцена.

Годината на международното признание

Изминалите месеци бяха едни от най-силните в кариерата ѝ. През май екипът на Народния театър "Иван Вазов" гостува в Мадрид със спектакъла "Медея" от Еврипид в постановка на световноизвестния режисьор Деклан Донелан. Финалното представление от турнето изгледа холивудската легенда Антонио Бандерас, който аплодира целия български екип. Кадрите от срещата с Кърджилова обиколиха социалните мрежи и се превърнаха в един от най-коментираните културни моменти на сезона.

Признанието за "Медея" се нарежда до дългия списък отличия на актрисата, сред които "Икар" за водеща женска роля от 2018 г. за ролята на Екатерина в "Танцът Делхи". В неотдавнашно интервю Кърджилова сподели, че новият театрален сезон 2026/2027 ще започне с интензивни репетиции - знак, че рожденичката няма намерение да забавя темпото.

Любов, семейство и слуховете, които не стихват

Личният живот на актрисата винаги е бил обект на интерес. След тринадесетгодишната си връзка с актьора Деян Донков, с когото има двама сина - Христо и Йоан, от 2024 г. Кърджилова е до актьора Пламен Димов. Двамата пазят отношенията си далеч от прожекторите, но именно това подхранва любопитството.

През май общи снимки на двойката в Instagram разпалиха слухове сред феновете, че Кърджилова и Димов очакват първото си общо дете. Нито актрисата, нито партньорът й са коментирали официално тези спекулации, така че те остават в сферата на догадките. Любопитна подробност е, че въпреки бурната си лична история с Деян Донков, Кърджилова и до днес го определя като най-добрия си сценичен партньор.

На прага на четиридесетте Радина Кърджилова посреща годишнината си с равносметка, която сама сподели в края на миналата година, че животът е "хубав, пълен и истински". С международно признание зад гърба си, нов сезон пред себе си и личен живот, който държи публиката в очакване, 40-те на актрисата започват точно толкова интензивно, колкото и предходните.