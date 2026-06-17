Българският дизайнер и предприемач Лора Лилова направи нова голяма крачка към световната модна сцена, появявайки се на дигиталната корица на юнското издание на престижното списание Vogue Miami. Този успех идва непосредствено след впечатляващото ѝ присъствие на червените килими по време на филмовия фестивал в Кан.

Ексклузивно представяне на Френската Ривиера

Само седмици преди да изгрее на корицата на американското издание, Лилова демонстрира своята колекция пред международна публика по време на кинофестивала в Кан. В легендарния Hôtel Martinez тя организира ексклузивен шоурум на своя моден бранд Lorreti. Марката все по-уверено се налага като предпочитан избор за официални появи, специални събития и червени килими. Селекцията на бранда впечатли гостите със своите изящни силуети, модерна женственост и безкомпромисно внимание към детайла, доказвайки, че може да стои достойно редом до утвърдени международни имена.

Старт на нова глобална екосистема за таланти

Присъствието на Лора Лилова във френския курорт надхвърли рамките на модното представяне, тъй като именно там тя даде официален старт на новия си международен проект – Lilova Production. Тази глобална агенция е създадена с амбицията да подпомага развитието на модели, дизайнери, артисти, инфлуенсъри и творчески личности. Платформата е естествено продължение на дългогодишната ѝ работа в публичния имидж и международните комуникации и има за цел да осигурява на талантите достъп до престижни събития и професионални контакти на световно ниво.

ГАЛЕРИЯ: Нов триумф зад океана: Прекрасна българка изгря на корицата на Vogue Miami ‹ Виж всички 6 снимки ›

Международно признание и стратегическо мислене

Още с дебюта си проектът Lilova Production привлече интереса на представители на световния шоубизнес, сред които е и британската аристократка Lady Victoria Hervey. Модните наблюдатели посочват, че комбинацията от творческа визия, предприемаческо мислене и международна стратегия отличава Лора Лилова сред новото поколение дизайнери. Докато марката Lorreti се развива като символ на съвременен лукс, новата агенция изгражда работеща екосистема за международна видимост. Появата ѝ във Vogue Маями затвърждава позицията, че подкрепеният с постоянство талант може успешно да премине отвъд националните граници.