Алекс Богданска се озова в центъра на онлайн дискусии, след като показа луксозния апартамент, който продава за около 370 000 евро. Вместо очакван интерес към интериора, жилището предизвика вълна от критики и иронични коментари в социалните мрежи.

Моделът представя имота заедно с интериорния дизайнер Нели Атанасова-Сано. Видеото обаче бързо се превръща в повод за оживени коментари, като част от потребителите поставят под съмнение цената спрямо площта и функционалността на жилището.

Най-коментираната част от апартамента се оказва дневната, където голям диван доминира пространството. Липсата на телевизор предизвиква множество шеги и въпроси в мрежата.

"За какво е този диван, като няма какво да гледаш срещу него?“, пише потребител.

Кухнята също не впечатлява част от аудиторията, която я определя като прекалено изчистена и безлична. Според някои потребители подобен интериор се среща често в стандартни жилища под наем.

Критики има и към спалнята – най-вече за ограничените места за съхранение и избора на големи огледала с черни рамки, които според коментари правят пространството да изглежда по-тясно.

Най-силните реакции обаче са насочени към цялостната концепция на интериора. Част от потребителите сравняват стила с каталожни или масово достъпни решения, а цената от 370 000 евро се определя като висока за типа жилище.

Обявата раздели мненията в социалните мрежи между тези, които виждат модерен градски апартамент, и други, които смятат, че цената не отговаря на предлаганото.