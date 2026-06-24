Синът на известната българска социоложка Мира Радева, Михаил-Богдан, сключи официално брак с дългогодишната си партньорка Теодора на живописно сватбено тържество в местността Орлово гнездо край Бели Искър. Романтичното събитие се проведе в подножието на връх Мусала и събра около 50 гости, сред които много близки приятели и колеги музиканти на младото семейство, информира Plovdiv24.bg.

Емоционалното послание на майката

Известната майка на младоженеца не скри силното си вълнение от настъпването на един от най-щастливите дни в нейния живот и сподели трогателен пост в личния си профил в социалната мрежа Фейсбук. В своето обръщение Мира Радева изрази огромната си благодарност към новото попълнение в семейството, като благодари на снаха си за любовта към нейното момче и я нарече своя прекрасна, талантлива и изключително красива дъщеря.

Младото семейство

Стилът и визията на празника

Празничната визия на младоженците и техните близки изцяло допълваше приказната атмосфера на открито. Булката Теодора впечатли присъстващите с изключително елегантна бяла рокля, отличаваща се с ефирни ръкави, като визията ѝ бе завършена от нежен венец от естествени цветя. Младоженецът Михаил-Богдан също заложи на стил, съобразен с духа на планинското събитие, като вместо класически официален костюм избра комбинация от светла риза и панталон. Самата Мира Радева привлече погледите на присъстващите, избирайки за специалния ден ослепителна червена рокля.

Младоженците

Историята на една десетилетна любов

Младото семейство има зад гърба си споделена история от повече от десет години, преди да вземе решението официално да узакони своите отношения пред най-близкия си кръг от хора. Михаил-Богдан и Теодора се запознават по време на студентските си години, докато учат в столицата на Великобритания – Лондон. Той успешно е завършил висше образование със специалност "Аудиопродукция“, а неговата съпруга притежава диплома по "Видеорежисура“. След дълги години на съвместно съжителство двамата превърнаха връзката си в законен съюз в сърцето на Рила планина.