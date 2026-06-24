Телевизионните продуценти и водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов стартират ново онлайн шоу под името "Да умреш от смях“. Проектът се излъчва в официалния им канал и събира популярни лица от българската комедийна сцена.

В новото предаване участват телевизионната водеща Лара Златарева, позната като Кака Лара, актрисата Боряна Братоева, актьорът и комедиен артист Китодар Тодоров, Антоан Петров и актьорът и телевизионен водещ Михаил Билалов.

Към продукцията се присъединяват и влогърите Павел Колев и Ицака, които участват като продуценти на проекта.

Всеки епизод поставя участниците в различни комедийни ситуации и импровизационни игри. Сред форматите са "Семейната вечеря“, "Импровизирай това“ и "Домсъвет“.

Целта на шоуто е чрез спонтанни реакции, чувство за хумор и актьорски умения участниците да създават забавни ситуации пред зрителите.