Световноизвестната актриса с български корени Нина Добрев отново привлече медийното внимание, след като бе заснета в Ню Йорк в компанията на модела и предприемач Дъги Джоузеф. Кадрите, уловили близост между двамата по време на шампионския парад на New York Knicks, веднага подхраниха слуховете за нова романтична връзка в живота на звездата от "Дневниците на вампира“.

Спекулациите стартираха на 18 юни, когато в популярния профил Deuxmoi бе публикувана фенска снимка на 37-годишната Добрев, която се разхожда с кучето си Маверик и мъж, определен първоначално като "мистериозен непознат“. Впоследствие той бе идентифициран като Дъги Джоузеф – модел и основател на бранд за мъжка козметика. Към момента нито представители на актрисата, нито тези на Джоузеф са излезли с официален коментар по темата.

Новините за евентуален нов романс се появяват около девет месеца след края на петгодишната връзка на Добрев с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт, с когото бяха сгодени. Според едни източници раздялата се дължи на разминаване в плановете, тъй като актрисата е искала брак и семейство, докато Уайт не е бил готов. Други близки до двойката обаче отричат това и посочват, че решението е било взаимно, взето с много любов и уважение. Само седмица след това Добрев бе свързана и със Зак Ефрон заради общи снимки от лодка, но тя бързо отрече слуховете пред TMZ, заявявайки, че са само добри приятели.

Успоредно с интереса към личния ѝ живот, Нина Добрев демонстрира изключителна професионална активност. Тя се подготвя за дългоочакваната премиера на новия си криминален екшън трилър "The Get Out“, където си партнира с актьорите Ръсел Кроу и Арън Пол. Лентата се очаква по кината на 26 юни 2026 г., а нейната световна премиера премина миналата седмица в рамките на Taormina Film Festival в Таормина. Наред с това, по-рано този месец на Tribeca Festival се състоя и премиерата на филма "General Admission“, в който Добрев участва заедно със Седрик Ярброу, Адам Шапиро и Сара Бейкър.