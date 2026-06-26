29-годишната Инна Нейкова, племенница на популярния актьор Любо Нейков, се подготвя за сватба, след като получи мечтаното предложение за брак от дългогодишния си приятел Евгени. Радостната новина идва в комбинация с още по-вълнуващо събитие за младото семейство, което очаква и първото си дете, информира Plovdiv24.bg.

Годежен пръстен с диамант и споделено щастие

Красивата блондинка лично потвърди щастливата новина пред своите последователи в социалните мрежи. "Да, казах "Да““, написа тя под кадър, на който гордо показва годежния си пръстен с впечатляващ диамант. Двойката е заедно от години и отдавна се радва на хармонични отношения, като от повече от две години живеят под един покрив. Близките им не крият огромната си радост от решението на влюбените да пренесат връзката си на следващ етап.

Инна и Евгени

Професионален път между медицината и екрана

Бъдещата булка е добре познато име в медицинските среди у нас. Инна работи като акушерка в столичната болница "Майчин дом“, където се ползва с високо уважение от страна на своите колеги и пациентки. Тя е завършила Медицинския университет в София и е избрала да посвети живота си на тази благородна професия. Извън болничните коридори, младата жена е позната и на телевизионната публика с участията си в популярните български сериали "Откраднат живот“ и "Вяра, надежда, любов“, където се появи като самата себе си и направи впечатление с естественото си присъствие пред камерата.

Инна и Евгени

Силната подкрепа от страна на Любо Нейков

Съдбата обаче не винаги е била благосклонна към младата жена. След внезапната кончина на нейния баща Цветан преди повече от десетилетие, Любо Нейков поема изцяло грижата за нея и я приема като свое собствено дете. През годините популярният комик и съпругата му Гинка са неизменно до Инна и я подкрепят във всяка крачка. Отношенията между бъдещата булка и биологичната дъщеря на актьора – Анна, също са изключително близки и двете споделят връзка като между истински сестри.

Годежният пръстен

Вълнуващи месеци и очакване на първородна рожба

Предстоящата сватба ще бъде поредният изключително емоционален и щастлив момент за фамилията Нейкови. Инна и Евгени вече активно обсъждат плановете за големия ден, в който ще си кажат заветното "Да“ пред най-близките си роднини и приятели. Щастието им е пълно, тъй като подготовката за официалното тържество съвпада с очакването на първото им дете, което прави следващите месеци още по-вълнуващи за бъдещите родители и цялото им обкръжение.